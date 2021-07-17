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Рубрика: Власть

Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом в американской тюрьме

Российские дипломаты встретились с россиянином Виктором Бутом, который находится тюрьме американского города Марион (штат Иллинойс). Об этом сообщается на официальной странице посольства России в США в Facebook.

Фото: AP Photo/Apichart Weerawong
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Отмечается, что этот визит был организован в целях оказания консульско-правового содействия. Дипломаты поддержали соотечественника и заверили, что будут и далее отстаивать его права и защищать интересы. "Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", - подчеркивается в заявлении.

Бывший авиаброкер Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде. Экстрадированного в США россиянина в 2012 году суд Нью-Йорка приговорил к 25 годам тюрьмы по обвинениям в сговоре с целью продажи оружия. Свою вину Бут не признал и от сотрудничества с властями США, предложившими ему досудебную сделку, он категорически отказался.

Ранее в июле заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что правоохранительные органы США продолжают "охоту на россиян". При этом американские власти откровенно отвергают положения договора между Россией и США о правовой помощи по уголовным делам. "Мы будем умножать наши возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации с точки зрения адвокатского содействия, гарантированного доступа к ним представителя российского посольства или консульства", - подчеркнул Сергей Рябков.

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