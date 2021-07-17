Собираем отзывы владельцев о Subaru XV: идеал не для всех

Если мало ли кто-то не знает, Subaru XV - это в общем-то маркетинговая разновидность модели с легендарным именем Impreza.
Увы, последние генерации "Импрез" оказались настолько неудачными и дорогими, что стандартные модификации давно вылетели с российского рынка.
В итоге японцы пошли проверенным путем, подняв хетчбеку клиренс, обклеив кузов некрашеным пластиком и в итоге убрав из названия привычное имя. Так получился компакт-кроссовер XV, чьи продажи держались не только на модном форм-факторе, но и на преданности покупателей, которые были уверены, что за не самые большие деньги покупают частичку той самой легенды, на которой когда-то побеждал Колин Макрей.
Откатав c 2011 года не одну модификацию Subaru XV и погрузившись в отзывы владельцев, стало понятно, что "сектой" владельцев "Субару" все-таки до сих пор называют не зря - столько оценок "5" и давно не существующих характеристик в описаниях трудно встретить. Однако, будем откровенны, и объективных мнений на автомобиль достаточно, причем многие из них от владельцев Subaru прошлых лет, заставших "золотую эпоху" марки. Итак.
Subaru XV всю свою жизнь оснащается двумя бензиновыми, само собой, оппозитными двигателями объемом 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), большая часть из которых продана вместе с вариатором Lineartronic. Конечно, очень забавно читать, как владельцы выкручиваются, описывая, что "в целом динамики хватает для большинства задач" и "из стритрейсеров я давно вырос", но в итоге все равно признают, что "мотора не хватает". И это правда.
Даже с 2.0-литровым двигателем Subaru XV разгоняется до 100 км\ч почти за 11 секунд, чего вполне достаточно в городе и с горем пополам на трассе - чаще всего владельцы жалуются именно на загородные выезды, когда приходится совершать частые обгоны.
А вот те, кто выбирают базовые модификации с агрегатом 1.6, уже потом узнают, что такое 14 секунд до "сотни" и как быстро рассчитать траекторию обгона троллейбуса. В итоге, судя по отзывам, купленная для себя XV 1.6 чаще всего переходит в собственность супруги, либо другого хозяина.
В защиту Subaru можно сказать, что, во-первых, среди описаний минимальное количество жалоб на вариатор. И это тоже правда: японцы из имеющихся небольших ресурсов действительно выжали максимум, так что настройки коробки и в целом ездовых характеристик позволяют в спокойном ритме движения уверенно взаимодействовать с автомобилем. Во-вторых, оба мотора достаточно экономичны. Даже 2.0-литровый агрегат без особых проблем удается держать в пределах расхода 10 литров на 100 км в городе.
Как оказалось, Subaru XV нередко покупают как единственный автомобиль в семью, что очень быстро оборачивается целым ворохом нюансов. Ведь по сути - это компактный хетчбэк "гольф-класса", о чем, как оказалось, многие покупатели забывают.
Если с посадкой и эргономикой у модели особых проблем нет, то с дополнительным комфортом - масса. Владельцы отмечают практически полное отсутствие полочек и ниш для мелочевки - в дверные карманы "с трудом влезают перчатки".
Меломаны жалуются на "убогую" мультимедию. Большая часть владельцев удивляется недорогим отделочным материалам, в которых практически неискоренимы сверчки и скрипы. Заявленному классу не соответствует шумоизоляция, о чем владельцы обычно пишут после первого путешествия, рассуждая о том, что придется ехать как минимум на проклейку колесных арок.
Ну и главная претензия, которая изначально была очевидна - маленький багажник объемом всего 310 литров.
"Один нормальный чемодан - все, что может увезти Subaru XV с собой", - негодуют владельцы. Опять же, нередко встречаются забавные отзывы фанатов, которые, рассуждая о достаточности багажника, убеждают себя и других, что проблема решается покупкой бокса на крышу. Хотя на самом деле проблема решается покупкой более вместительной машины, причем за те же деньги.
Чуть ли ни через отзыв можно встретить фразу о том, что одним из решающих аргументов покупки Subaru XV стало наличие "постоянного симметричного" полного привода, в отличие от всех остальных "недокороссоверов". Некоторые фанаты "Субару" на полном серьезе пишут в отзывах о том, что полноприводная трансмиссия их XV не уступает по возможностям "Нивам".
Тут можно только снять шляпу перед маркетологами японской марки, которые поддерживают свою легенду, спустя столько лет после ее исчезновения.
Дело в том, что того самого "постоянного" и "симметричного" привода на Subaru давно нет. Разве что легендарную трансмиссию еще можно встретить на базовых модификациях машин с механической коробкой передач. А вот все Subaru с вариатором оснащаются обычной кроссоверной многодисковой муфтой, которая имеет малюсенький преднатяг на заднюю ось - в стандартном положении дается около 5% момента. При пиковых нагрузках тяга достигает максимум 40%.
Что касается симметрии, то она осталась чисто конструктивная: расположение деталей трансмиссии зеркально относительно вертикальной оси. Например, левая и правая полуоси кроссовера одинаковые. Такая структура позволяет эффективно распределять развесовку, но к распределению крутящего момента по осям не имеет никакого отношения.
Как это ни странно, но среди отзывов можно найти владельцев XV, которые прямо пишут о том, что сунувшись на бездорожье об этом довольно быстро пожалели. Хотя машина, в том числе благодаря хорошей геометрии и неплохо настроенной электронике способнее большинства конкурентов, предел возможностей находит быстро.
Почти все об этом слышали перед покупкой, понадеявшись на "настоящее японское качество", уже в ходе эксплуатации многие узнают, что такое обслуживание Subaru и оппозитного двигателя в частности. Тут, опять же, все зависит от того, относится владелец к числу "субаристов" или нет.
Первые считают за норму проходить ТО каждые 7500 км, менять свечи со съемом двигателя и перебирать действительно отличную по характеристикам подвеску каждые 70-80 тыс.км. Автовладельцы, впервые купившие "Субару" после европейских автомобилей, смотрят на первых как на не совсем здоровых людей.
Так или иначе, большинство в отзывах предупреждают, что Subaru - это действительно надежная, но не очень дешевая в обслуживании машина. Увы, встречаются и те, кому достается "ушатанный" вариант после какого-нибудь "раллиста". В этом случае новый владелец может утонуть в особенностях ремонта Subaru.
Если вы собрались покупать Subaru XV на основании отзывов в интернете, надо быть втройне внимательнее, поскольку "субаристы" - это сообщество, где машина является объектом культа.
Да, у нее действительно большой список достоинств, и при грамотном выборе XV может стать очень хорошим вариантом для покупки. Однако и перечень нюансов за машиной тянется длинный. Если вы фанат марки, то на недостатки, как и все, закроете глаза, а вот если нет, то переоценивать обычный хетчбэк гольф-класса с не самым мощным двигателем и массой технических тонкостей точно не нужно.