Собираем отзывы владельцев о Subaru XV: идеал не для всех

Subaru - маленькая автомобильная компания, которая благодаря уникальным конструктивным решениям и участию в автоспорте стала легендой настолько, что клиентская аудитория давно превратилась в преданных фанатов, практически не признающих критики. Собственно, многие из них сами не отрицают, что "субарист" - это образ жизни и мышления. Ну а так это или нет, мы решили проверить, собрав отзывы о не самой однозначной модели марки - Subaru XV.

Если мало ли кто-то не знает, Subaru XV - это в общем-то маркетинговая разновидность модели с легендарным именем Impreza.

Увы, последние генерации "Импрез" оказались настолько неудачными и дорогими, что стандартные модификации давно вылетели с российского рынка.

В итоге японцы пошли проверенным путем, подняв хетчбеку клиренс, обклеив кузов некрашеным пластиком и в итоге убрав из названия привычное имя. Так получился компакт-кроссовер XV, чьи продажи держались не только на модном форм-факторе, но и на преданности покупателей, которые были уверены, что за не самые большие деньги покупают частичку той самой легенды, на которой когда-то побеждал Колин Макрей.

Откатав c 2011 года не одну модификацию Subaru XV и погрузившись в отзывы владельцев, стало понятно, что "сектой" владельцев "Субару" все-таки до сих пор называют не зря - столько оценок "5" и давно не существующих характеристик в описаниях трудно встретить. Однако, будем откровенны, и объективных мнений на автомобиль достаточно, причем многие из них от владельцев Subaru прошлых лет, заставших "золотую эпоху" марки. Итак.

Не хватает мощности двигателей

Фото: Пресс-служба Subaru.

Subaru XV всю свою жизнь оснащается двумя бензиновыми, само собой, оппозитными двигателями объемом 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), большая часть из которых продана вместе с вариатором Lineartronic. Конечно, очень забавно читать, как владельцы выкручиваются, описывая, что "в целом динамики хватает для большинства задач" и "из стритрейсеров я давно вырос", но в итоге все равно признают, что "мотора не хватает". И это правда.

Даже с 2.0-литровым двигателем Subaru XV разгоняется до 100 км\ч почти за 11 секунд, чего вполне достаточно в городе и с горем пополам на трассе - чаще всего владельцы жалуются именно на загородные выезды, когда приходится совершать частые обгоны.

А вот те, кто выбирают базовые модификации с агрегатом 1.6, уже потом узнают, что такое 14 секунд до "сотни" и как быстро рассчитать траекторию обгона троллейбуса. В итоге, судя по отзывам, купленная для себя XV 1.6 чаще всего переходит в собственность супруги, либо другого хозяина.

В защиту Subaru можно сказать, что, во-первых, среди описаний минимальное количество жалоб на вариатор. И это тоже правда: японцы из имеющихся небольших ресурсов действительно выжали максимум, так что настройки коробки и в целом ездовых характеристик позволяют в спокойном ритме движения уверенно взаимодействовать с автомобилем. Во-вторых, оба мотора достаточно экономичны. Даже 2.0-литровый агрегат без особых проблем удается держать в пределах расхода 10 литров на 100 км в городе.

Антисемейные ценности

Фото: Пресс-служба Subaru.

Как оказалось, Subaru XV нередко покупают как единственный автомобиль в семью, что очень быстро оборачивается целым ворохом нюансов. Ведь по сути - это компактный хетчбэк "гольф-класса", о чем, как оказалось, многие покупатели забывают.

Если с посадкой и эргономикой у модели особых проблем нет, то с дополнительным комфортом - масса. Владельцы отмечают практически полное отсутствие полочек и ниш для мелочевки - в дверные карманы "с трудом влезают перчатки".

Меломаны жалуются на "убогую" мультимедию. Большая часть владельцев удивляется недорогим отделочным материалам, в которых практически неискоренимы сверчки и скрипы. Заявленному классу не соответствует шумоизоляция, о чем владельцы обычно пишут после первого путешествия, рассуждая о том, что придется ехать как минимум на проклейку колесных арок.

Ну и главная претензия, которая изначально была очевидна - маленький багажник объемом всего 310 литров.

"Один нормальный чемодан - все, что может увезти Subaru XV с собой", - негодуют владельцы. Опять же, нередко встречаются забавные отзывы фанатов, которые, рассуждая о достаточности багажника, убеждают себя и других, что проблема решается покупкой бокса на крышу. Хотя на самом деле проблема решается покупкой более вместительной машины, причем за те же деньги.

Вера в полный привод

Фото: Пресс-служба Subaru.

Чуть ли ни через отзыв можно встретить фразу о том, что одним из решающих аргументов покупки Subaru XV стало наличие "постоянного симметричного" полного привода, в отличие от всех остальных "недокороссоверов". Некоторые фанаты "Субару" на полном серьезе пишут в отзывах о том, что полноприводная трансмиссия их XV не уступает по возможностям "Нивам".

Тут можно только снять шляпу перед маркетологами японской марки, которые поддерживают свою легенду, спустя столько лет после ее исчезновения.

Дело в том, что того самого "постоянного" и "симметричного" привода на Subaru давно нет. Разве что легендарную трансмиссию еще можно встретить на базовых модификациях машин с механической коробкой передач. А вот все Subaru с вариатором оснащаются обычной кроссоверной многодисковой муфтой, которая имеет малюсенький преднатяг на заднюю ось - в стандартном положении дается около 5% момента. При пиковых нагрузках тяга достигает максимум 40%.

Что касается симметрии, то она осталась чисто конструктивная: расположение деталей трансмиссии зеркально относительно вертикальной оси. Например, левая и правая полуоси кроссовера одинаковые. Такая структура позволяет эффективно распределять развесовку, но к распределению крутящего момента по осям не имеет никакого отношения.

Как это ни странно, но среди отзывов можно найти владельцев XV, которые прямо пишут о том, что сунувшись на бездорожье об этом довольно быстро пожалели. Хотя машина, в том числе благодаря хорошей геометрии и неплохо настроенной электронике способнее большинства конкурентов, предел возможностей находит быстро.

Дорогое обслуживание

Фото: Пресс-служба Subaru.

Почти все об этом слышали перед покупкой, понадеявшись на "настоящее японское качество", уже в ходе эксплуатации многие узнают, что такое обслуживание Subaru и оппозитного двигателя в частности. Тут, опять же, все зависит от того, относится владелец к числу "субаристов" или нет.

Первые считают за норму проходить ТО каждые 7500 км, менять свечи со съемом двигателя и перебирать действительно отличную по характеристикам подвеску каждые 70-80 тыс.км. Автовладельцы, впервые купившие "Субару" после европейских автомобилей, смотрят на первых как на не совсем здоровых людей.

Так или иначе, большинство в отзывах предупреждают, что Subaru - это действительно надежная, но не очень дешевая в обслуживании машина. Увы, встречаются и те, кому достается "ушатанный" вариант после какого-нибудь "раллиста". В этом случае новый владелец может утонуть в особенностях ремонта Subaru.

Выводы

Фото: Пресс-служба Subaru.

Если вы собрались покупать Subaru XV на основании отзывов в интернете, надо быть втройне внимательнее, поскольку "субаристы" - это сообщество, где машина является объектом культа.

Да, у нее действительно большой список достоинств, и при грамотном выборе XV может стать очень хорошим вариантом для покупки. Однако и перечень нюансов за машиной тянется длинный. Если вы фанат марки, то на недостатки, как и все, закроете глаза, а вот если нет, то переоценивать обычный хетчбэк гольф-класса с не самым мощным двигателем и массой технических тонкостей точно не нужно.