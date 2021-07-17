В Киеве не увидели "конкретики" от визита Меркель в Вашингтон

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров указал на отсутствие "конкретики" в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Правда, мы не услышали самого интересного, как стороны будут пытаться это обеспечивать. Нет конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Никифоров напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет".

По его словам, Зеленский надеется, что "самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам".

На этой неделе канцлер Ангела Меркель посетила Вашингтон с официальным визитом. По итогам встречи была подписана "Вашингтонгская декларация" о принципах отношений между Германией и США. Это был последний визит Меркель в этой должности. На федеральных выборах в сентябре она больше не выдвигает своей кандидатуры.