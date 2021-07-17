В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов

Как минимум половина консервов из сайры на прилавках магазинов может быть подделкой, пишет РБК со ссылкой на сообщение Россельхознадзора. Признаки фальсификации обнаружены ведомством по итогам проверки электронных документов на эту продукцию. Отмечается, что она может быть сделана из более дешевых видов рыб.

Всего было изучено 858 документов, в которых сырьем или продуктом переработки указана сайра. Из них 448 показались подозрительными. Например, в ряде случаев было выявлено отклонение за пределы норм расхода сырья на выработку единицы продукции.

Так, из документов следует, что общий вес исходного сырья составляет 6 тысяч тонн, а из него произведено 7,3 тысяч тонн консервов. Это при том, что расход сырья при изготовлении консервов из сайры составляет от 1,3 до 1,45 кг на килограмм готовой продукции, пояснили в Россельхознадзоре. То есть из этих 6 тысяч тонн сырья должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысяч тонн консервов, если сайра была мороженая или около 5 тысяч тонн, если она была свежая.

Кроме того, по данным ведомства, в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась вовсе. Выборка была случайной, в нее попали 26 рыбопереработчиков из 16 российских регионов.

Ранее на массовую подделку консервов из сайры пожаловалась компания "Доброфлот" - старейший российский производитель рыбных консервов из сайры. В ней пояснили, что полки магазинов забиты аналогичной продукцией в то время, когда на территории нашей страны сайру больше никто официально не добывает. По данным таможенной статистики, ее никто в Россию не завозит. В связи с этим в компании предположили, что не менее половины консервов из сайры поддельные, то есть примерно в оборот поступает 1,4 млн фальсифицированных банок в месяц.