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18.07.2021 18:24
Рубрика: Общество

Эксперт предупредил об опасности "длинного" COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал, при каком иммунном ответе стоит сразу же обращаться к врачам.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам ученого, при "длинном" COVID-19 у человека растет уровень антител IgM (кратковременная защита), но не увеличивается показатель IgG (показатель долгосрочной защиты организма, иммунитета). И это крайне опасная ситуация, при которой необходимо обратиться к врачу, пояснил Кулиш в эфире "Радио России".

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Он отметил, что различают два типа антител, которые вырабатываются в организме, - IgG и IgM. Антитела IgM появляются вскоре после заболевания, а после выздоровления пропадают. Таким образом, это инструмент борьбы с инфекцией в острой фазе. Антитела IgG - это уже длительная защита организма. Такие антитела вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и формируют устойчивый иммунитет к инфекции. Именно по ним видно, что человек перенес заболевание или сделал прививку.

Сейчас врачи отмечают ситуации, когда уже спустя почти 8-9 месяцев после болезни увеличивается количество антител кратковременной защиты в организме. Как уточняет ученый, это означает, что где-то в организме человека "завис" вирус, он распространяется. " Поэтому надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", - советует ученый.

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал "Российской газете", чем отличаются антитела после болезни и прививки.

По его словам, основная разница в вырабатывающихся антителах против коронавируса после вакцинации и после перенесенного заболевания заключается в том, что чаще всего после болезни вырабатываются антитела ко всем структурам вируса - как к тем, которые важны для его жизни и которые могут его нейтрализовать, так и к тем, которые не влияют на жизнеспособность вируса, и даже наличие этих антител не говорит о том, что вирус будет инактивирован.

Прививка и те вакцинные модификации, которые сегодня применяются, заставляют иммунную систему работать, поясняет ученый. "То есть основная идея вакцинации - показать иммунной системе не все, что есть на поверхности вируса, а только те места, куда иммунная система должна ударить. Поэтому антитела образуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков вируса", - уточнил Семенов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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