В Роспотребнадзоре рассказали, от чего защищают антитела после вакцинации

Врачи советуют не увлекаться подсчетом антител. Ведь они бывают разные и надо понимать, после чего они появились и от чего защищают.

"Основная разница в вырабатывающихся антителах против коронавируса после вакцинации и после перенесенного заболевания заключается в том, что чаще всего после болезни вырабатываются антитела ко всем структурам вируса - как к тем, которые важны для его жизни и которые могут его нейтрализовать, так и к тем, которые не влияют на жизнеспособность вируса, и даже наличие этих антител не говорит о том, что вирус будет инактивирован", - рассказал "Российской газете" руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Прививка и те вакцинные модификации, которые сегодня применяются, заставляют иммунную систему работать, поясняет ученый. "То есть основная идея вакцинации - показать иммунной системе не все, что есть на поверхности вируса, а только те места, куда иммунная система должна ударить. Поэтому антитела образуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков вируса", - продолжает Семенов.

Поэтому после болезни может быть очень много антител, но их эффективность будет незначительна, подчеркивает он. "После вакцины антитела, которые образуются, направлены именно на защиту. Поэтому мы и видим, что среди переболевших очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная защита пробивается только в какой-то доле процента случаев, и то такие пациенты болеют легче, потому что даже если вирус пробивает защиту после прививки, его все равно эти антитела сдерживают, связывают, и дают возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу. Поэтому даже если после вакцинации люди заболевают, они заболевают гораздо легче", - отмечает Семенов.

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