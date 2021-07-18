Функция салонного зеркала заднего вида, о которой мало кто знает

Далеко не все водители, в особенности начинающие, знают о полном функционале современных салонных зеркал заднего вида. Рассказываем о не самых очевидных возможностях таких элементов.

Еще пару десятков лет назад автомобили было принято оснащать центральными салонными зеркалами заднего вида практически без всякого функционала. Водитель мог разве что отвернуть элемент вверх или в сторону, чтобы не слепили фары идущих сзади машин. Сегодня практически в каждой модели салонного зеркала такую манипуляцию проделывать не нужно.

Достаточно сдвинуть рычажок переключения положений день/ночь в нижней части корпуса зеркало, и проблема раздражающего света фар от соседей сзади будет решена. Что происходит при таком переключении фиксатора? При ночном режиме подключается дополнительный отражатель, который гасит силу отражения. Четкость изображения в зеркале при этом лишь незначительно снижается.

Однако на самом деле описанная конструкция с механическим переключением на сегодняшний день не самая передовая. Как более дорогую альтернативу можно рекомендовать электрохромное зеркало, использующее принцип электронного упорядочивания жидких кристаллов. Такие девайсы еще нередко называют зеркалами с автоматическим затемнением.

Автоматическое затемнение зеркала позволяет избежать так называемого эффекта Трасклера (в результате ослепления фарами водитель видит "слепое" пятно, в которое входит часть объектов, находящихся на дороге), затемняя поверхность зеркала с помощью процесса электрохромизма.

Работает технология примерно так - в электрохромное салонное зеркало интегрирован датчик света, который фиксирует блики и посылает сигнал электронике, которая находится внутри корпуса зеркала. Далее в процессе электрохромизма светоотражающая поверхность зеркала затемняется, и эффект Трасклера сводится к нулю или существенно минимизируется. Сегодня благодаря удешевлению такой технологии зеркала с автозатемнением устанавливают не только на премиальные, но и многие массовые автомобили. Кроме того, такие девайсы, адаптированные к определенным моделям, можно приобрести дополнительно и установить вместо штатного зеркала.

Добавим, что помимо электрохромных салонных зеркал на рынке представлены модели с антибликовым покрытием (бывают с голубым, золотистым и другими оттенками). Антибликовый слой препятствует здесь ослеплению водителя светом от фар, городских фонарей, архитектурного освещения и так далее. Такие зеркала не устраняют блики полностью, но значительно снижают их интенсивность. Здесь нужно опасаться и избегать прежде некачественных изделий с дешевым антибликовым слоем. Такие поделки могут либо отфильтровывать свет фар недостаточно эффективно, либо искажать видимые в зеркале объекты.

Кроме того, в продаже сегодня имеются салонные зеркала с осветленным изображением, которые подходят для установки в автомобилях с тонированным задним стеклом. Это еще один действенный вариант снизить блики от фар машин, следующих сзади. Зеркала с осветлением позволят водителю меньше напрягать глаза во время движения в темное время суток и рекомендованы для тех водителей, которые предпочитают делать глухую тонировку стекол в задней части машины.