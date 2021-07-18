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18.07.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Функция салонного зеркала заднего вида, о которой мало кто знает

Текст: Борис Захаров
Далеко не все водители, в особенности начинающие, знают о полном функционале современных салонных зеркал заднего вида. Рассказываем о не самых очевидных возможностях таких элементов.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Еще пару десятков лет назад автомобили было принято оснащать центральными салонными зеркалами заднего вида практически без всякого функционала. Водитель мог разве что отвернуть элемент вверх или в сторону, чтобы не слепили фары идущих сзади машин. Сегодня практически в каждой модели салонного зеркала такую манипуляцию проделывать не нужно.

Фото: Istock
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Достаточно сдвинуть рычажок переключения положений день/ночь в нижней части корпуса зеркало, и проблема раздражающего света фар от соседей сзади будет решена. Что происходит при таком переключении фиксатора? При ночном режиме подключается дополнительный отражатель, который гасит силу отражения. Четкость изображения в зеркале при этом лишь незначительно снижается.

Однако на самом деле описанная конструкция с механическим переключением на сегодняшний день не самая передовая. Как более дорогую альтернативу можно рекомендовать электрохромное зеркало, использующее принцип электронного упорядочивания жидких кристаллов. Такие девайсы еще нередко называют зеркалами с автоматическим затемнением.

Автоматическое затемнение зеркала позволяет избежать так называемого эффекта Трасклера (в результате ослепления фарами водитель видит "слепое" пятно, в которое входит часть объектов, находящихся на дороге), затемняя поверхность зеркала с помощью процесса электрохромизма.

Работает технология примерно так - в электрохромное салонное зеркало интегрирован датчик света, который фиксирует блики и посылает сигнал электронике, которая находится внутри корпуса зеркала. Далее в процессе электрохромизма светоотражающая поверхность зеркала затемняется, и эффект Трасклера сводится к нулю или существенно минимизируется. Сегодня благодаря удешевлению такой технологии зеркала с автозатемнением устанавливают не только на премиальные, но и многие массовые автомобили. Кроме того, такие девайсы, адаптированные к определенным моделям, можно приобрести дополнительно и установить вместо штатного зеркала.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Добавим, что помимо электрохромных салонных зеркал на рынке представлены модели с антибликовым покрытием (бывают с голубым, золотистым и другими оттенками). Антибликовый слой препятствует здесь ослеплению водителя светом от фар, городских фонарей, архитектурного освещения и так далее. Такие зеркала не устраняют блики полностью, но значительно снижают их интенсивность. Здесь нужно опасаться и избегать прежде некачественных изделий с дешевым антибликовым слоем. Такие поделки могут либо отфильтровывать свет фар недостаточно эффективно, либо искажать видимые в зеркале объекты.

Кроме того, в продаже сегодня имеются салонные зеркала с осветленным изображением, которые подходят для установки в автомобилях с тонированным задним стеклом. Это еще один действенный вариант снизить блики от фар машин, следующих сзади. Зеркала с осветлением позволят водителю меньше напрягать глаза во время движения в темное время суток и рекомендованы для тех водителей, которые предпочитают делать глухую тонировку стекол в задней части машины.