Функция салонного зеркала заднего вида, о которой мало кто знает

Еще пару десятков лет назад автомобили было принято оснащать центральными салонными зеркалами заднего вида практически без всякого функционала. Водитель мог разве что отвернуть элемент вверх или в сторону, чтобы не слепили фары идущих сзади машин. Сегодня практически в каждой модели салонного зеркала такую манипуляцию проделывать не нужно.
Достаточно сдвинуть рычажок переключения положений день/ночь в нижней части корпуса зеркало, и проблема раздражающего света фар от соседей сзади будет решена. Что происходит при таком переключении фиксатора? При ночном режиме подключается дополнительный отражатель, который гасит силу отражения. Четкость изображения в зеркале при этом лишь незначительно снижается.
Однако на самом деле описанная конструкция с механическим переключением на сегодняшний день не самая передовая. Как более дорогую альтернативу можно рекомендовать электрохромное зеркало, использующее принцип электронного упорядочивания жидких кристаллов. Такие девайсы еще нередко называют зеркалами с автоматическим затемнением.
Автоматическое затемнение зеркала позволяет избежать так называемого эффекта Трасклера (в результате ослепления фарами водитель видит "слепое" пятно, в которое входит часть объектов, находящихся на дороге), затемняя поверхность зеркала с помощью процесса электрохромизма.
Работает технология примерно так - в электрохромное салонное зеркало интегрирован датчик света, который фиксирует блики и посылает сигнал электронике, которая находится внутри корпуса зеркала. Далее в процессе электрохромизма светоотражающая поверхность зеркала затемняется, и эффект Трасклера сводится к нулю или существенно минимизируется. Сегодня благодаря удешевлению такой технологии зеркала с автозатемнением устанавливают не только на премиальные, но и многие массовые автомобили. Кроме того, такие девайсы, адаптированные к определенным моделям, можно приобрести дополнительно и установить вместо штатного зеркала.
Добавим, что помимо электрохромных салонных зеркал на рынке представлены модели с антибликовым покрытием (бывают с голубым, золотистым и другими оттенками). Антибликовый слой препятствует здесь ослеплению водителя светом от фар, городских фонарей, архитектурного освещения и так далее. Такие зеркала не устраняют блики полностью, но значительно снижают их интенсивность. Здесь нужно опасаться и избегать прежде некачественных изделий с дешевым антибликовым слоем. Такие поделки могут либо отфильтровывать свет фар недостаточно эффективно, либо искажать видимые в зеркале объекты.
Кроме того, в продаже сегодня имеются салонные зеркала с осветленным изображением, которые подходят для установки в автомобилях с тонированным задним стеклом. Это еще один действенный вариант снизить блики от фар машин, следующих сзади. Зеркала с осветлением позволят водителю меньше напрягать глаза во время движения в темное время суток и рекомендованы для тех водителей, которые предпочитают делать глухую тонировку стекол в задней части машины.