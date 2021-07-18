Хинштейн просит обжаловать домашний арест сбившей детей девушки

Депутат Александр Хинштейн сообщил о намерении обратиться в прокуратуру, чтобы решение о домашнем аресте девушки, сбившей детей в Москве, было обжаловано. Такое заявление депутат разместил в своем Твиттере.

Как напоминает ТАСС, в пятницу на улице Авиаторов 18-летний водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет. Они переходили дорогу по "зебре" вместе с двумя взрослыми. Светофора там нет, это значит, что автомобили должны останавливаться и пропускать пешеходов, когда бы те ни пошли. Как потом сообщали некоторый СМИ, девушка-водитель рассказала, что просто засмотрелась в телефон. По данным экспертизы, алкоголя в ее крови не было.

Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик, доставленный после аварии вертолетом в больницу, умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговую травма. Полиция возбудила уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой Москвы. В субботу суд заключил женщину под домашний арест до 15 сентября.