Ильдар Абдразаков посвятил международный фестиваль молодым певцам

В Астрахани завершился IV Международный музыкальный фестиваль всемирно знаменитого оперного певца Ильдара Абдразакова. Масштабный форум имеет не только внушительную концертную афишу, но и объемную образовательную программу, адресованную молодым вокалистам. С каждым годам география фестиваля расширяется - ныне Ильдар Абдразаков с друзьями и коллегами побывал в шести городах России - Москве, Уфе, Новосибирске, Томске, Тюмени и Астрахани.

Фестиваль начался не гала-представлением, как это часто бывает, а кропотливой работой в рамках десятидневных мастер-классов в Московской консерватории. Наставниками вместе с Ильдаром Абдразаковым выступили российские певцы, одни из самых успешных сегодня на международной сцене, - Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк и руководитель Молодежной оперной программы Большого театра - знаменитый вокальный педагог - профессор Дмитрий Вдовин.

78 молодых талантливых певцов прошли онлайн-отбор и были приглашены для очного участия в проекте. 14 из них были удостоены чести выступить в итоговом концерте "Ильдар Абдразаков и друзья" в Большом зале консерватории, и для многих это стало дебютом на легендарной сцене. А следом замеченные на мастер-классах тенор Кирилл Белов и меццо-сопрано Марина Ярская отправились вместе Ильдаром Абдразаковым в Монако на постановку оперы Мусоргского "Борис Годунов", где ментор выступил в заглавной роли, а молодые певцы исполнили партии Юродивого и Федора.

Затем в Уфе, на родине Ильдара Абдразакова, состоялся концерт-посвящение юбилею выдающегося вокального педагога Миляуши Муртазиной, которая воспитала десятки певцов, успешных в профессии. Среди ее знаменитых учеников братья Аскар и Ильдар Абдразаковы и Диляра Идрисова. Все они, как и многие солисты Башкирского театра оперы и балета, а также специально приглашенные Василий Ладюк и солисты Мариинского театра Елена Стихина и Владислав Сулимский, приняли участие в торжественном вечере. А Валерий Гергиев и Пласидо Доминго прислали видеопоздравления профессору Муртазиной.

После чего фестиваль отправился с концертами в Сибирь, где к уже упомянутым звездам присоединилась Василиса Бержанская и отряд молодых певцов - Ульяна Бирюкова, Ирина Котова, Анастасия Лерман, Рауф Тимергазин, Дмитрий Чеблыков, Арсений Яковлев. И если в таком мегаполисе, как Новосибирск, где есть и Академический оперный театр, и Филармония с двумя хорошими залами (старым советским и современным в стиле хайтек - и оба с достойной акустикой), оперное искусство в почете, то для таких городов, как Томск или Тюмень, где нет ни оперных театров, ни консерваторий, опера - это, увы, практически экзотика, что для России, с ее великой музыкальной культурой, не может быть комплиментом. Поэтому мастер-классы провели в Новосибирске и Астрахани, где недавно открыли новое, огромное здание оперного театра.

Абсолютно бесплатно взять уроки мастерства у тех, кто сегодня заслуженно находится на вершине профессионального успеха, - удача куда большая, чем выигрышный лотерейный билет, потому нет ничего лучше инвестиции в знания. И судя по мастер-классам во всех трех городах, наша страна по-прежнему очень богата талантами. Но большинству обладателей роскошных голосов, кажется, просто лень заниматься их огранкой, не то, что постигать тайны профессии, а даже осведомиться, о чем та опера, над которой им предстоит работать с наставником. К тому же молодежь дружно демонстрировала необоснованную смелость исполнять репертуар. Некоторым участникам, конечно, занятие с педагогом подпортили и нервы, так как формат мастер-классов был публичный. Но все же основная проблема в том, что в пении доминирует агрессивная, силовая манера без опоры звука и кантилены. Молодые солисты не музицируют в пении, а "кричат" на публику, штурмуя ноты будто альпинисты высоту, без технической легкости и эмоциональной наполненности, а никак не в борьбе за звук и слово на непознаваемом иностранном языке.

Фото: Предоставлено Фондом поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова

Во всех мастер-классах фестиваля ангельское терпение проявляла пианистка Ребекка Магомедова. В то время, как одни педагоги были мягки и не очень требовательны, если не видели ответной заинтересованности, другие - проявляли жесткость в поиске результата. Во всех этих проблемах виновата, конечно, и наша вокальная педагогика (хороших специалистов сегодня явно не хватает), и наш оперный театр, где, как показал концертный тур фестиваля, задача найти ноты многих, не самых редких опер, превращается в настоящий квест, да и к тому же не все дирижеры обладают чуткостью по отношению к певцам.

Так, в Астрахани из 19 артистов не нашлось ученика, достойного участия в заключительном концерте. Хотя и очень запомнилось выступление молодого тенора Владимира Пушкарева, автослесаря, который всего пару лет профессионально занимается вокалом. Было бы здорово, если бы нашелся меценат, и парень смог бы как можно раньше продолжить учебу в столице. Ведь должны случаться чудеса в жизни и тех, кто только стоит на пороге профессии.

Так нечто подобное произошло на мастер-классе в Новосибирске, где участвовало 13 певцов с сопрано из Екатеринбурга Викторией Шевченко. Девушка три года кряду подавала заявку на участие в образовательной программе фестиваля Ильдара Абдразакова, но только сейчас ей повезло пройти отбор. И она так вдохновенно и результативно занималась, что была приглашена участвовать в концертах и в Новосибирске, и в Томске. Девушка никак не ожидала такой удачи: концертное платье и туфли ей пришлось срочно брать на прокат… Теперь остается только надеяться, что ее заметят и в оперном театре Екатеринбурга.

А грандиозный фестиваль завершился большим концертом на сцене Астраханского театра, в финале которого на руках Ильдара Абдразакова оказалась маленькая девочка - дочь Рианна, ровесница фестиваля. Но зал еще долго не отпускал артистов. Такие фестивали, что рассчитаны не столько на блеск звезд, сколько на помощь молодым и появление в самых разных, не только со столичной судьбой городах, очень нужны России сегодня.