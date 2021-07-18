Как безопасно убрать битумные пятна с кузова автомобиля

Дорожные работы, которые набирают масштаб летом, могут оставить на теле вашего автомобиля неприглядные битумные пятна, которые не просто портят внешний вид машины, но еще и въедаются в лак и присыхают, создавая серьезные сложности с последующим устранением такого налета. Однако решение есть, и не одно. Понятно, что тереть загрязненный битумом или гудроном (смолосодержащими веществами, входящими в состав асфальта) кузов, ковырять места загрязнений ногтем или отверткой не следует - запросто можно повредить лакировку. Специальные же шампуни могут быть эффективны только для свежих пятен битума или гудрона. По ряду причин, о которых расскажем чуть ниже, не подойдут и такие дедовские методы, как протирка битумных пятен бензином или керосином. Так какие же средства выбрать?

Спецсредства

Логичнее всего воспользоваться специальными средствами для удаления битумных пятен, в которых нет недостатка в специализированных магазинах. Точнее, такие химикаты могут быть универсальными и специальными. Универсальные средства применяют для борьбы с загрязнениями различного характера.

Средства для удаления битумных пятен имеют более агрессивный состав и подходят для удаления старых, въевшихся загрязнений. Конечно, желательно выбирать проверенные бренды очистителей и не полениться прочитать инструкцию по применению.

В любом случае перед очисткой необходимо вымыть кузов и наносить средство на холодную поверхность, предпочтительнее всего рано утром. После нанесения подождите около пяти минут, чтобы смолы размягчились. Удалять загрязнение следует постепенно, слой за слоем. В качестве вспомогательного средства лучше всего использовать салфетку из микрофибры. Так будет меньше вероятность оставить на ЛКП кузова царапины. По завершению очистки необходимо снова вымыть автомобиль, протереть его и удалить остатки очистителя.

Бытовые средства

Если спецочистители добыть по ряду причин не удалось, можно воспользоваться бытовой химией, отдав предпочтение уайт-спириту.

Это вещество пропитывает смолистые отложения, имеет среднюю испаряемость, поэтому держится достаточно долго для удаления битумных пятен.

Подойдет также антисиликон (эта смесь нефтяных фракций на основе лигроина не такая летучая, как бензин и достаточно эффективна против свежих смолистых загрязнений). Еще один возможный вариант - растворитель 646 (многокомпонентный состав на основе толуола, спиртов и ацетона, в меру летучий и справляющийся со свежими небольшими загрязнениями).

Меры предосторожности

Большинство рекомендованных средств огнеопасны и летучи, поэтому работайте вдали от огня и желательно на открытом воздухе. При обработке большой площади кузова имеет смысл защитить органы дыхания респиратором. Следите за тем, чтобы на салфетку или тряпку не попадала грязь и пыль, действующие как абразив и не трите с большим усилием.

Какие средства не стоит использовать

Не рассматривайте ацетон, поскольку он малоэффективен из-за быстрого испарения и слишком агрессивен - может начать разъедать лак.

Бензин не следует использовать, поскольку содержащиеся в горючем присадки также агрессивны. К тому же бензин быстро испаряется, не успевая растворять загрязнение. Наконец, горючее может оставлять на кузове желтые или белесые разводы, которые будут портить внешний вид машины, возможно, даже сильнее, чем битумный налет.

Не имеет смысл использовать также универсальную смазку WD-40, поскольку керосин, входящий в ее состав, не позволяет эффективно смывать битум. Не подойдет и тормозная жидкость, поскольку она, во-первых, агрессивна в отношении ЛКП и кузовных деталей, а на открытом воздухе способна вызывать коррозию.

Превентивные меры

Ремонт дороги, да и уже отремонтированный участок с расплавленным битумом видны невооруженным глазом. Поэтому возьмите в привычку при движении по таким участкам заранее перестраиваться в правый ряд, снижать скорость до 40-50 км/ч, как можно меньше поворачивать рулем и перестраиваться, чтобы битум не вылетал из-под колес на кузов. Также старайтесь держать максимально допустимую дистанцию от впереди идущей машины.