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18.07.2021 21:45
Рубрика: В мире

Какие новые ограничения ждут Италию из-за роста заболеваемости COVID-19

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Недавно отгремевший чемпионат Европы по футболу, а также последовавшее за ним бурное чествование победы сборной Италии обернулись для Старого Света и конкретно для Апеннин резким повышением числа случаев заражения COVID-19, вызванных штаммом "дельта". "Пир" во время пандемии вылился в введение новых карантинных мер на территории сразу нескольких стран, каждая из которых на свой манер пытается взять под контроль быстро меняющуюся ситуацию. Так, в Испании намерены отказаться от проведения пляжных вечеринок за счет введения комендантского часа, который будет действовать с часа ночи и до шести утра в районах с высоким уровнем заражения. На сегодня к ним принадлежат Барселона и прилегающее к ней популярные курорты - Сиджес, Салоу и Льорет-де-Мар. Власти соседней Греции до конца августа задались целью запретить невакцинированным гражданам посещать рестораны, бары, театры и кино.

Интригу пока держит Италия, власти которой планируют озвучить свои соображения на следующей неделе в новом правительственном декрете. Исходя из информации, просочившейся в СМИ, итальянская модель, вполне вероятно, будет превосходить по своей строгости даже ранее озвученную французскую. Правительство страны рассматривает возможность разрешить посещение театров, кинотеатров, спортзалов, стадионов и даже ресторанов только обладателям так называемых "зеленых пропусков". Их, судя по всему, необходимо будет предъявить также для входа в поезда, самолеты и корабли, для доступа к торговым центрам и для входа на дискотеки, если последним будет позволено открыться. Данный документ, представляющий собой QR-код, выдается на основе справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов. В настоящее время его используют только для участия в свадебных церемониях и для прохода на стадионы.

Как утверждает новостной портал Today.it, в своем постановлении власти также не забудут прописать и штрафные санкции. Клиентам, посетившим ресторан без пропуска, придется раскошелиться на 400 евро, а владельца заведения обяжут его закрыть на целых пять дней. Ожидается также, что на этой волне на Апеннинах будет продлен срок действия режима чрезвычайной ситуации, который истекает 31 июля.

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