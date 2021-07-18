Какие полезные системы автомобиля убивают двигатель

В оснащение современных автомобилей входит целый ряд систем, нацеленных на экономию топлива и повышение эффективности, однако эти же узлы могут нанести бортовому оборудованию существенный вред и даже привести к капремонту. Расскажем о том, что это за системы.

Одним из скрытых врагов двигателя является, казалось бы, исключительно полезная система экономии топлива "Старт-стоп". Такой технологией оснащают, как правило, не бюджетные автомобили по большей части премиального сегмента, однако и в добротных массовых моделях это ноу-хау не редкость. Суть системы состоит, как известно, в автоматическом отключении мотора во время остановки автомобиля и соответственно автозапуске при нажатии на газ.

Различные автопроизводители обещают экономию от 1 до 2 л горючего на 100 км в зависимости от марки и модели. Однако мало кто при этом афиширует оборотную сторону вопроса. Между тем, каждое отключение силового агрегата влечет за собой остановку масляного насоса, каждый пуск, особенно зимой, когда двигатель не вышел на рабочую температуру, увеличивает нагрузку на трущиеся детали мотора.

В результате, поскольку маслонасос при работе системы "Старт-стоп" отключается, масляная пленка при перезапуске двигателя не успевает добраться до шатунов и других трущихся поверхностей агрегата. Как следствие, провоцируется повышенный износ деталей и возникновение задиров на стенках цилиндров.

Система турбонаддува также не способствует повышению ресурса силового агрегата, особенно если он малообъемный. В последнем случае турбокомпрессор на бензиновых моторах может не выхаживать и 100 000 км. Мало того, что современные турбины "раскручиваются" до сверхвысоких оборотов, их температура может возрастать до 1 тыс. градусов. Соответственно растут нагрузки на мотор.

Если же турбина начинает "хандрить", снижается производительность двигателя, происходят провалы в тяге и в итоге мотор может даже перейти в аварийный режим.

Кроме того, проблемная турбина, как правило, начинает требовать больше моторного масла, забирая его у поршневой части и соответственно создавая мотору масляное голодание. Также если автомобиль не оснащен турботаймером и другими системами, нацеленными на охлаждение турбины после выключения мотора, масло в раскаленной докрасна турбине может закоксоваться, нарушится герметичность уплотнений и, как следствие, возрастет расход лубриканта на угар.

Современные системы впрыска, как это ни парадоксально, - еще один враг силового агрегата. Точнее говоря, нанести вред двигателю можно, слепо следуя рекомендации многих автопроизводителей - не прогревать мотор дольше 5 минут в зимнее время. В теории защитить мотор должна та самая умная электроника, которая программно повысит обороты при холодном пуске и обеспечит подачу обогащенной смеси.

Все бы хорошо, но при значительном понижении температуры воздуха, как известно, нагрузки на мотор возрастают чрезмерно. Силовому агрегату в таком случае потребуется больше времени, чтобы разогреть масло и трущиеся детали силового агрегата. Если же делать так, как рекомендуют многое автопроизводители (а те руководствуются главным образом экологическими соображениями), ресурс шатунно-поршневой группы будет в морозы резко снижаться.

Наконец, не секрет, что не только пользу, но и серьезный вред автомобилю может нанести в ряде случаев каталитический нейтрализатор, защищающий атмосферу от вредных выбросов.

Речь идее прежде всего о проблемных нейтрализаторах, которые выходят из строя из-за некорректной работы системы зажигания, нештатного износа и даже использования некачественного топлива. К примеру, при неисправной системе зажигания топливо в одном или нескольких цилиндрах не сгорает полностью и попадает в систему выхлопа.

Раскаленный катализатор дожигает излишки углеводородов, в результате соты нейтрализатора раскаляются до сверхвысоких температур и спекаются. Еще одна часта причина поломки нейтрализатора - его механическое повреждение, возникающее, например, при проезде неровностей. Тонкостенные соты нейтрализатора в таком случае крошатся, а мелкие частицы керамики могут попасть через выпускной тракт в цилиндры двигателя, поцарапать стенки цилиндров и в итоге вывести силовой агрегат из строя.