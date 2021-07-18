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18.07.2021 10:30
Рубрика: Культура

Каннский фестиваль: можно говорить о серьезном успехе российского кино

Текст: Валерий Кичин
Каннский фестиваль-2021 завершен. Первый большой фестиваль эры COVID-19, который прошел хоть и в прифронтовой обстановке, но в обычном формате.

Можно смело говорить о серьезном успехе российского кино: 6 фильмов-участников и 3 победителя - Гран-при в главном конкурсе дорожной драме "Купе номер шесть" о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва - Мурманск; фильм снят в копродукции Финляндии и России (режиссер Юхо Куосманен, участвуют российская продюсерская группа и в основном наши актеры), Гран-при конкурса "Особый взгляд" фильму Киры Коваленко "Разжимая кулаки" и Гран-при конкурса NESPRESSO TALENTS в программе "Неделя критики" трехминутной антиутопии Клима Тукаева "Почтальон".

Фото: Valery HACHE / AFP
Каннский фестиваль объявил лауреатов

Двухлетний перерыв на пандемию не принес ожидаемого половодья шедевров - программа 74-го фестиваля оказалась не сильнее других. Главный конкурс не выявил безусловных, всеми признанных лидеров, которым суждена долгая жизнь на экранах, и с полной уверенностью предсказать победу какому-то из фильмов было невозможно. Тем не менее жюри под водительством Спайка Ли - первого в истории фестиваля чернокожего президента судейской коллегии - назвало своих фаворитов.

Гран-при награждена, кроме финско-российского "Купе номер 6", социальная драма Асгара Фархади "Герой" - история о человеке, брошенном в тюрьму за долги, но получившем двухдневный отпуск, за время которого он умудряется стать национальным героем и воплощением лучших качеств иранского народа.

Приз за лучшую режиссуру получила сюрреалистическая рок-опера "Аннетт" Леоса Карракса с ее по-оперному условным либретто, которое ожить может только в вихрях гениальной музыки. Сундтрек группы Sparks хорош, но не образует единой музыкальной волны, способной нести вас над сюжетными неловкостями, их не замечая. А главное, чего мне не хватало в фильме Карракса - это самого Карракса с его парадоксальным мышлением, жонглированием неожиданными образами, с его юмором - в "Аннетт" нет ни секунды, рассчитанной на улыбку зрителя. Адам Драйвер играет мрачного стенд-ап-комика, влюбленного в оперную диву Анну (Марион Котийяр). Общество их союз не одобряет - газеты выходят под заголовками типа "Красавица и ублюдок". После ночи любви (идет лирический дуэт голышом) рождается дочка Аннетт, похожая на Чаки из подросткового хоррора. Пружина сюжета - самовлюбленность героя: его раздражает слава оперной жены, и он лелеет мысль от нее избавиться. Утоплением супруги кровавые деяния монстра не закончатся, и вот уже идет поющее следствие, поющий суд, мораль, пропетая дочкой. Но где Карракс, остроумец и хулиган, кинематографический Сальвадор Дали, создатель оригинальнейших фантасмагорий? Где его уникальное чувство свободы в фантазии и ее воплощении? Или без своего талисмана Дени Лавана он, как остриженный Самсон, теряет волшебную силу? Карракс уникальный режиссер, и я рад его успеху - но куда смотрело каннское жюри, когда в конкурсе-2012 показывали его неоцененный шедевр "Корпорация "Святые моторы"?

Приз жюри поделен между драмой израильтянина Надава Лапида "Ахедово колено" и сеансом медитации "Память" Апичатпона Вирасетакула о путешествии в Колумбию и в глубины подсознания, где оживают грезы о прошлом. Это вторая каннская награда тайского режиссера-художника - первую, Золотую пальмовую ветвь, он получил в 2010 году за "Дядюшку Бунми, который помнит свои прошлые жизни". Новый приз - подарок ко дню рождения мастера, мистически совпавшему с днем подведения фестивальных итогов.

Фото: пресс-служба Каннского фестиваля.
Сенсацией Каннского фестиваля стала картина "Титан" Джулии Дюкорно

Приз за лучший сценарий достался фильму Рюсукэ Хамагучи "Сядь за руль моей машины". Это трехчасовая драма на сюжет Харуки Мураками о режиссере, который едет в Хиросиму ставить "Дядю Ваню". У героя сложные отношения с женой - она ему изменяет с молодым актером, а потом исчезает, и теперь герой пытается разгадать ее тайну. Ему ассистирует водитель машины - молчаливая женщина, с которой у него завязывается странная доверительная дружба…

Призом за лучшую женскую роль награждена Ренате Рейнсве ("Худший человек на свете" Йоакима Триера, Дания), за лучшую мужскую роль - Калеб Лэндри Джонс ("Нитрам" Джастина Курзеля, Австралия).

И наконец, главный лауреат 2021 года, обладатель Золотой пальмовой ветви. Им стала француженка Джули Дюкорно, снявшая сенсационный акт совокупления героини с автомобилем и родов механического младенца - психиатрический боди-хоррор "Титан". Жюри таким образом убило трех зайцев: по каннской традиции не прошло мимо садистского эксперимента с человеческим телом, удовлетворило амбиции хозяев поля - французов и наградило режиссера-женщину, войдя таким образом в историю фестиваля: до сих пор единственной женщиной, обладательницей Золотой пальмовой ветви, была австралийка Джейн Кэмпион ("Пианино").

Для бравурного закрытия кинофорума был выбран боевик "Из Африки с любовью" - третья часть пародийной франшизы о приключениях агента OSS-117, которую в 2006-м начал Мишель Хазанавичюс, а теперь продолжил, обещая влить новую кровь, Николя Бедос ("Прекрасная эпоха"). При всем обаянии Жана Дюжардена ("Артист") в роли французского Бонда франшиза получилась не очень остроумной, и выбор фестиваля мне показался странным.

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