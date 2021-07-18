Каннский фестиваль: можно говорить о серьезном успехе российского кино

Каннский фестиваль-2021 завершен. Первый большой фестиваль эры COVID-19, который прошел хоть и в прифронтовой обстановке, но в обычном формате.

Можно смело говорить о серьезном успехе российского кино: 6 фильмов-участников и 3 победителя - Гран-при в главном конкурсе дорожной драме "Купе номер шесть" о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва - Мурманск; фильм снят в копродукции Финляндии и России (режиссер Юхо Куосманен, участвуют российская продюсерская группа и в основном наши актеры), Гран-при конкурса "Особый взгляд" фильму Киры Коваленко "Разжимая кулаки" и Гран-при конкурса NESPRESSO TALENTS в программе "Неделя критики" трехминутной антиутопии Клима Тукаева "Почтальон".

Двухлетний перерыв на пандемию не принес ожидаемого половодья шедевров - программа 74-го фестиваля оказалась не сильнее других. Главный конкурс не выявил безусловных, всеми признанных лидеров, которым суждена долгая жизнь на экранах, и с полной уверенностью предсказать победу какому-то из фильмов было невозможно. Тем не менее жюри под водительством Спайка Ли - первого в истории фестиваля чернокожего президента судейской коллегии - назвало своих фаворитов.

Гран-при награждена, кроме финско-российского "Купе номер 6", социальная драма Асгара Фархади "Герой" - история о человеке, брошенном в тюрьму за долги, но получившем двухдневный отпуск, за время которого он умудряется стать национальным героем и воплощением лучших качеств иранского народа.

Приз за лучшую режиссуру получила сюрреалистическая рок-опера "Аннетт" Леоса Карракса с ее по-оперному условным либретто, которое ожить может только в вихрях гениальной музыки. Сундтрек группы Sparks хорош, но не образует единой музыкальной волны, способной нести вас над сюжетными неловкостями, их не замечая. А главное, чего мне не хватало в фильме Карракса - это самого Карракса с его парадоксальным мышлением, жонглированием неожиданными образами, с его юмором - в "Аннетт" нет ни секунды, рассчитанной на улыбку зрителя. Адам Драйвер играет мрачного стенд-ап-комика, влюбленного в оперную диву Анну (Марион Котийяр). Общество их союз не одобряет - газеты выходят под заголовками типа "Красавица и ублюдок". После ночи любви (идет лирический дуэт голышом) рождается дочка Аннетт, похожая на Чаки из подросткового хоррора. Пружина сюжета - самовлюбленность героя: его раздражает слава оперной жены, и он лелеет мысль от нее избавиться. Утоплением супруги кровавые деяния монстра не закончатся, и вот уже идет поющее следствие, поющий суд, мораль, пропетая дочкой. Но где Карракс, остроумец и хулиган, кинематографический Сальвадор Дали, создатель оригинальнейших фантасмагорий? Где его уникальное чувство свободы в фантазии и ее воплощении? Или без своего талисмана Дени Лавана он, как остриженный Самсон, теряет волшебную силу? Карракс уникальный режиссер, и я рад его успеху - но куда смотрело каннское жюри, когда в конкурсе-2012 показывали его неоцененный шедевр "Корпорация "Святые моторы"?

Приз жюри поделен между драмой израильтянина Надава Лапида "Ахедово колено" и сеансом медитации "Память" Апичатпона Вирасетакула о путешествии в Колумбию и в глубины подсознания, где оживают грезы о прошлом. Это вторая каннская награда тайского режиссера-художника - первую, Золотую пальмовую ветвь, он получил в 2010 году за "Дядюшку Бунми, который помнит свои прошлые жизни". Новый приз - подарок ко дню рождения мастера, мистически совпавшему с днем подведения фестивальных итогов.

Приз за лучший сценарий достался фильму Рюсукэ Хамагучи "Сядь за руль моей машины". Это трехчасовая драма на сюжет Харуки Мураками о режиссере, который едет в Хиросиму ставить "Дядю Ваню". У героя сложные отношения с женой - она ему изменяет с молодым актером, а потом исчезает, и теперь герой пытается разгадать ее тайну. Ему ассистирует водитель машины - молчаливая женщина, с которой у него завязывается странная доверительная дружба…

Призом за лучшую женскую роль награждена Ренате Рейнсве ("Худший человек на свете" Йоакима Триера, Дания), за лучшую мужскую роль - Калеб Лэндри Джонс ("Нитрам" Джастина Курзеля, Австралия).

И наконец, главный лауреат 2021 года, обладатель Золотой пальмовой ветви. Им стала француженка Джули Дюкорно, снявшая сенсационный акт совокупления героини с автомобилем и родов механического младенца - психиатрический боди-хоррор "Титан". Жюри таким образом убило трех зайцев: по каннской традиции не прошло мимо садистского эксперимента с человеческим телом, удовлетворило амбиции хозяев поля - французов и наградило режиссера-женщину, войдя таким образом в историю фестиваля: до сих пор единственной женщиной, обладательницей Золотой пальмовой ветви, была австралийка Джейн Кэмпион ("Пианино").

Для бравурного закрытия кинофорума был выбран боевик "Из Африки с любовью" - третья часть пародийной франшизы о приключениях агента OSS-117, которую в 2006-м начал Мишель Хазанавичюс, а теперь продолжил, обещая влить новую кровь, Николя Бедос ("Прекрасная эпоха"). При всем обаянии Жана Дюжардена ("Артист") в роли французского Бонда франшиза получилась не очень остроумной, и выбор фестиваля мне показался странным.