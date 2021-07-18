Кардиолог рассказал о внезапном сигнале скорого инфаркта

Более трети жителей России, заболевая, не обращаются к врачам, предпочитая лечиться таблетками из домашней аптечки, передает Росстат. В результате многие оказываются один на один с инфарктом, острым панкреатитом и с другими серьезными проблемами.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, кардиолог Владимир Подхомутников объяснил, что любая боль - это сигнал о сбое в работе внутренних органов, а не случайность или "наказание", как ее воспринимают многие. Важно понимать, что своевременное обращение к врачам может спасти жизнь.

Так, необходима срочная медицинская помощь, если вы ощущаете давящую боль за грудиной, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки и сопровождается холодным потом. Такое состояние сигнализирует об инфаркте, передает "Доктор Питер".

По словам профессора, боль в животе также является одной из самых опасных, так как зачастую предупреждает об остром панкреатите или холецистите, язве желудка и так далее.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что есть масса случаев, когда боль в животе или спине сигнализирует о проблемах с сердцем. А потому врач посоветовала начинать любое обследование организма с кардиограммы.

Владимир Подхомутников также посоветовал как можно быстрее обращаться к специалистам, если вы постоянно ощущаете жажду, сухость во рту, часто ходите в туалет. Опасно и "необъяснимое" выделение крови.