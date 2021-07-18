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18.07.2021 09:20
Рубрика: Экономика

Минпромторг не будет запрещать одноразовый пластик

Текст: Алексей Дуэль
Планов вводить запрет на использование трудноперерабатываемого пластика при производстве одноразовой посуды, ватных палочек и других изделий в правительстве нет, сообщили "РГ" в пресс-службе Минпромторга. Вместо этого подобные неэкологичные товары обложат повышенным экологическим сбором.

Ранее ППК "Российский экологический оператор" представила перечень из 28 товаров, отходы от использования которых невозможно или очень трудно переработать. Глава компании Денис Буцаев сообщил, что они могут быть выведены из оборота через полтора-два года. В этом списке, помимо одноразовых стаканчиков и тарелок, оказались пластиковые трубочки для коктейлей, капсулы для кофе и многие другие привычные в быту вещи.

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Любой материал, в том числе пластик, обладает высоким потенциалом к переработке, полагают в Минпромторге, для этого надо применить тот или иной механический или химический способ. При этом благом для страны, экологии и общества было бы вовлечение всех полимерных отходов в оборот, считают в министерстве. Для этого надо развивать и внедрять новые технологии переработки. Средства для инвестиций в такие проекты могут быть собраны в рамках экосбора. При этом на трудноперерабатываемые и неперерабатываемые изделия он должны быть повышенным.

Это подстегнет производителей использовать более экологичные аналоги и сокращать свои издержки за счет уменьшения выплат. Однако в тех случаях, когда применение неперерабатываемого материала оправдана из-за его уникальных свойств, производитель перечислит отрасли по обработке отходов дополнительные деньги, объяснили в Минпромторге.

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