Наказанным по ошибке водителям компенсируют расходы на адвоката

Верховный суд России обязал компенсировать расходы на адвоката водителям, которых по ошибке привлекли к ответственности. Даже если дело решилось без суда, компетентные службы сами во всем разобрались, счет за оплату защитника положено закрыть из казны.

Такое жесткое разъяснение Верховный суд сделал в своем обзоре судебной практики. В качестве примера он взял дело некоей столичной автолюбительницы. Ее оштрафовали якобы за неоплату парковки. Между тем автомобиль женщины находился вне зоны платной парковки. Чтобы доказать это, водитель наняла адвоката, была составлена жалоба. В итоге штраф был отменен за отсутствием состава нарушения.

Вполне логично, что в таком случае необходимо компенсировать и невольные затраты женщины. Ведь обращение к адвокату не было ее прихотью, она защищала свои права. "Расходы на оплату юридических услуг, понесенные лицом в связи с обжалованием постановления о привлечении его к административной ответственности, подлежат возмещению независимо от наличия вины должностного лица, вынесшего указанное постановление", подчеркнул Верховный суд страны.

Также в обзоре Верховного суда особо обращено внимание, что расходы на адвоката компенсируются "и в том случае, если постановление было отменено за отсутствием события правонарушения во внесудебном порядке вышестоящим должностным лицом".

Как рассказывает адвокат Ольга Власова, люди очень часто обращаются к адвокатам по делам по КоАП, и особенно это касается незаконных или необоснованных штрафов за неправильную парковку или неоплату парковки. Но, по ее словам, проблема заключается в том, что штраф за неоплаченную парковку 5000 рублей, а адвокату, чтобы признать такой штраф незаконным в суде, надо потратить довольно много времени.

"Соответственно стоимость юридической помощи адвоката по этим делам превышает сумму в 5000 рублей, что, безусловно, ведет к тому, что для потенциального доверителя такое дело с экономической точки зрения становится бессмысленным, - говорит она. - Поэтому до суда обычно доходят только самые принципиальные и целеустремленные граждане".

Но такие целеустремленные водители делают благое для всех дело: их победы заставляют чиновников тщательней делать свою работу.

"К сожалению, добиться полного возмещения расходов на представителя удается редко, суды особенно общей юрисдикции снижают расходы на представителя очень сильно и зачастую необоснованно и неадекватно", - добавляет адвокат Тимур Харди.

По его мнению, систему взыскания расходов надо менять. "Ведь именно взыскание судебных расходов в достаточном объеме есть один из механизмов снижения нагрузки на суды", - подчеркивает он.

Надо сказать, что сейчас довольно часто суды отказывают в возмещении расходов на адвоката, даже если дело дошло до суда, и там было принято решение в пользу автовладельца. Они ссылаются на то, что вина чиновника, например сотрудника ГИБДД, в вынесении незаконного постановления ничем не доказана. Однако ВС поясняет, что в такой ситуации этих доказательств и не требуется. Достаточно того факта, что постановление вынесено незаконно, чтобы подтвердить законность требований пострадавшего на возмещение его расходов на адвоката и прочие судебные издержки.

К сожалению, нередки случаи, когда ведомства, вынесшие абсолютно абсурдный штраф, обжалуют справедливое решение суда об его отмене. Например, такие факты были зафиксированы, когда автовладелец обжаловал штраф, выписанный ему за нарушение правил стоянки, когда он стоял в пробке. Несмотря на то, что суд признал этот штраф незаконным, ведомство его обжаловало. Понятно, что в этой ситуации без затрат на адвокатов не обойтись. И их тоже должна компенсировать либо казна России, либо казна региона, чье ведомство так себя повело.

Ситуация не исправится, пока сами чиновники не будут нести ответственность за незаконные штрафы из своего кошелька

К сожалению, эта ситуация не исправится до тех пор, пока сами чиновники, в том числе и сотрудники ГИБДД, не будут нести ответственность за незаконные штрафы из своего кошелька.