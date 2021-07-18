Пушков высмеял планы Киева подружиться с Китаем назло Западу

Украинские элиты неспособны к самостоятельности и желают "присосаться" к одному из современных центров силы. Такими словами российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев возьмет курс на сближение с Пекином, если Запад будет заставлять Незалежную выполнять Минские соглашения.

По мнению Пушкова, Китай не заинтересован в Украине, и Киеву нечего предложить КНР. Пустая "угроза", уверен политик.

Ранее он объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО. Там не любят, когда пытаются диктовать решения. В Европе устали от нагловатого украинского напора и чуть ли не требований принять в альянс.

"Киев намерен паразитировать на альянсе и не скрывает этого. Кроме того, Украина пытается втянуть НАТО в военный конфликт с Россией, а Берлин, Париж и Рим этого справедливо опасаются", - поделился своим мнением Пушков.