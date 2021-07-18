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18.07.2021 22:45
Рубрика: Власть

Обязательные QR-коды в столице отменены

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 160(8511)
Пообедать или посидеть вечером в ресторане с понедельника в столице стало проще. К услугам гостей теперь не только три тысячи летних веранд, куда в течение последнего месяца можно было пойти без QR-кодов, но и все пятнадцать тысяч заведений общепита, в том числе и не имеющих столиков на свежем воздухе. Отметку о сделанной прививке от коронавируса при входе предъявлять больше не требуется.

Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин. Свое решение он так прокомментировал в интервью телеканалу "Россия 1": "QR-коды уже сделали свое дело и заболеваемость в городе начала снижаться". Характеризуя же подробности, рассказал: "Ситуация в городе еще остается сложной, но мы видим, как неделя к неделе все меньше и меньше количество заболевших, почти в два раза уменьшилось и количество госпитализаций". Подтверждает эти слова и статистика. В частности, второй день подряд выявляется меньше 5 тысяч новых случаев COVID-19, в то время как в июне, во время всплеска индийского штамма "дельта", добавлялось в сутки более 9 тысяч вновь зараженных.

Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов

Ресторанный омбудсмен Сергей Миронов очень рад, что мэр так отреагировал на обращение рестораторов: "Отмена QR-кодов - очень нужное решение для общепита, который из-за пандемии находится в очень сложном положении, - сказал он "РГ". - Мы же в свою очередь тоже ответственно отнеслись к стремлению властей защитить город с помощью массовой вакцинации и в большей части заведений общепита привились от коронавируса даже более 60% сотрудников". Решение отказаться от QR-кодов или сохранить их, остается за владельцами общепита. Власти же продолжат проверять как рестораны и кафе, так и открывшиеся с этого же дня фудкорты, ночные клубы и другие заведения на предмет соблюдения санитарных требований.

По словам Сергея Собянина, отказаться от ряда ограничений городу позволило то, что более ответственно к санитарной защите стали относиться сами москвичи. В предыдущие шесть месяцев было вакцинировано 1,7 миллиона горожан, а за последний месяц к ним прибавилось два миллиона.

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