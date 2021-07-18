Собянин: Вакцина эффективна и против нового штамма "Дельта"

Власти Москвы получают исчерпывающую информацию о коронавирусной инфекции в городе.

"Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы", - заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, полученные данные подтверждают, что вакцинация действительно помогает, а прививка защищает и от нового штамма "Дельта".

Ранее градоначальник сообщил, что на многих предприятиях в мегаполисе показатель вакцинации сотрудников приближается к 70 процентам. Это очень хороший показатель. Только за месяца два компонента вакцины получили свыше двух миллионов жителей столицы. Для сравнения, за предыдущие полгода было вакцинировано 1,7 миллиона москвичей. Люди понимают, что происходит вокруг и адекватно реагируют, добавил мэр.