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18.07.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

Лесные пожары охватили в Карелии более трех тысяч гектаров

К горящей Якутии добавилась Карелия
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Теперь на карте страны не одна, а две наиболее горячие точки в прямом и переносном смысле. Ситуация с пожарами помимо Якутии обострилась и в Карелии. В обоих северных регионах сухая и ветреная погода. По сообщениям на вечер субботы, в Карелии зарегистрировали 22 лесных пожара на площади 3,1 тысячи гектаров.

Самые крупные по площади пожары в Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Муезерском районах. Их тушат около трехсот пожарных десантников.

Фото: Пресс-служба Минприроды Карелии
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Они борются с огнем методом встречного отжига. В Пряжинском районе пожарные-десантники защитили деревню Руга, а также не дали огню дойти до деревни Кудама. В помощь пожарным был вертолет Ми-8 с водосливным устройством, пожарные машины МЧС, экскаваторы для опашки леса.

В Сегежском районе в Надвоицком лесничестве в субботу ликвидировали пожар на площади 73 га. Еще на одном участке в этом районе 80 человек пытаются потушить пожар размером в 350 гектаров. Специалисты вспахивают землю возле кромки пожара, приступили к встречному отжигу.

Но лидером по лесным пожарам пока продолжает оставаться Якутия. Там пожарные МЧС держат на контроле несколько пожаров, которые приблизились к пяти населенным пунктам. В целом же на территории края действует 213 пожаров, огонь от которых уже сжег тайгу на общей площади почти 1 миллион 366 тысяч гектаров.

По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 26 населенных пунктов на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского районов и сама столица город Якутск.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Лесные пожары

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