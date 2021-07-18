Лесные пожары охватили в Карелии более трех тысяч гектаров

Самые крупные по площади пожары в Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Муезерском районах. Их тушат около трехсот пожарных десантников.

Они борются с огнем методом встречного отжига. В Пряжинском районе пожарные-десантники защитили деревню Руга, а также не дали огню дойти до деревни Кудама. В помощь пожарным был вертолет Ми-8 с водосливным устройством, пожарные машины МЧС, экскаваторы для опашки леса.

В Сегежском районе в Надвоицком лесничестве в субботу ликвидировали пожар на площади 73 га. Еще на одном участке в этом районе 80 человек пытаются потушить пожар размером в 350 гектаров. Специалисты вспахивают землю возле кромки пожара, приступили к встречному отжигу.

Но лидером по лесным пожарам пока продолжает оставаться Якутия. Там пожарные МЧС держат на контроле несколько пожаров, которые приблизились к пяти населенным пунктам. В целом же на территории края действует 213 пожаров, огонь от которых уже сжег тайгу на общей площади почти 1 миллион 366 тысяч гектаров.

По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 26 населенных пунктов на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского районов и сама столица город Якутск.