В Карелии объявили сбор волонтеров для тушения лесных пожаров

В Карелии объявили сбор волонтеров, которые хотят помочь с ликвидацией лесных пожаров. Речь идет о Сегежском, Суоярвском, Пряжинском, Калевальском и Муезерском районах. Именно здесь зарегистрированы основные очаги возгорания.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков, добровольцы не могут принимать участия непосредственно в тушении очагов возгораний. Однако их помощь пригодится на вспомогательных работах. Например, растянуть пожарные рукава, контролировать потушенную кромку.

Напомним, в Карелии горят более трех тысяч гектаров леса. Причина - аномальные плюсовые температуры и отсутствие дождей. Возгорания в Пряжинском районе были такие сильные, что утром заволокло дымом даже Петрозаводск. В муниципалитете пожарные-десантники отстояли деревню Руга, не дали огню дойти до деревни Кудама. Здесь работал вертолет Ми-8, пожарные машины, экскаваторы для опашки.

До этого огонь угрожал населенному пункту Найстенъярви в Муезерском районе. Там даже эвакуировали жителей двух улиц. Сейчас с возгоранием справились. Население в безопасности.