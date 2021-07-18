НИИ Пастера: Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 60%

"Данные пока предварительные, но мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом", - сказал Тотолян.

Он добавил, что необходимо дойти до 90%.

Накануне иммунолог Николай Крючков заявил о важности вакцинации, пояснив, что при сохранении нынешних темпов вакцинации в России пандемия может закончиться уже к следующему лету.