НИИ Пастера: Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 60%

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Данные пока предварительные, но мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом", - сказал Тотолян.
Он добавил, что необходимо дойти до 90%.
Накануне иммунолог Николай Крючков заявил о важности вакцинации, пояснив, что при сохранении нынешних темпов вакцинации в России пандемия может закончиться уже к следующему лету.