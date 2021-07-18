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Рубрика: В мире

Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения

Фото: AP Photo/Michael Probst Фото: AP Photo/Michael Probst
Фото: AP Photo/Michael Probst

На юго-востоке Баварии из-за ливней и наводнений объявлен режим ЧС.

Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений

В общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен подтоплены ряд домов. И в ближайшие сутки ситуация только ухудшится. Уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы.

На востоке Саксонии за 24 часа выпало рекордное количество осадков. "Следует ожидать серьезных подтоплений", - заявили местные власти.

Напомним, небывалое наводнение в Германии вызвали продолжительные ливни. Осадки не прекращались всю неделю. На западе и юго-западе страны из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Погибли более 140 человек, напоминает ТАСС.

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