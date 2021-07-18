На МАКС-2021 покажут модель сверхзвукового пассажирского самолета "Стриж"

На МАКСе Россия впервые покажет демонстратор модели сверхзвукового пассажирского самолета "Стриж". Что дальше? От модели до реальной машины сколько времени должно пройти?

Как говорит генеральный директор Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского", доктор технических наук Андрей Дутов, теоретически такую машину сделать не так сложно. Все знания, которые можно реализовать в качестве технологий, на сегодняшний день есть. Кроме борьбы со звуковым ударом, который весьма негативно воздействует и на человека, и на все живое, и на окружающую среду.

Однако сейчас норм по звуковому удару в рамках ИКАО пока нет. Наши специалисты участвуют в их разработке. Создание демонстратора "Стриж" - первый серьезный шаг в этом направлении. И его делает Россия. А со следующего года, как отмечает ученый, планируется начать работу по созданию самолета, который будет прототипом пассажирского сверхзвуковика. Предполагаемые характеристики: крейсерская скорость - 1800-1900 км в час, высота - выше 15 тысяч метров. Минимум на сверхзвуке он должен лететь от пяти часов, для чего нужен принципиально новый двигатель.

Самолет будет иметь необычный вытянутый корпус. О чем это говорит? О том, что в принципе на таких скоростях в традиционных решениях очень сложно решить проблему прочности. Кроме того, на сверхзвуке конструкция начинает нагреваться. Происходит ее удлинение. Для алюминиевых конструкций при скорости свыше двух Махов оно может достигать 30 см. Это тоже необходимо учитывать. Проблема комплексная. Она связана с применением оптимальных материалов, оптимальных конструкций, включая бионические, и таких же оптимальных технологий.

Остекления в кабине пилота не будет. Все внешние источники информации - телевизионные, инфракрасные, радиоэлектронные и т.д. - выводятся на компьютеры. Будет исключительно техническое зрение, которое принципиально лучше, чем глаз человека. В ходе МАКСа НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" продемонстрирует такие технологии на своей экспозиции.

О супертехнологиях в российском авиастроении читайте в интервью с Андреем Дутовым в завтрашнем номере "Российской газеты".