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18.07.2021 13:56
Рубрика: Культура

Российские победители Каннского кинофестиваля прокомментировали свой успех

Текст: Сусанна Альперина
Четыре награды приехали в Россию с 74-го Каннского кинофестиваля в этом году. Главными итогами фестиваля для России стали присуждение Гран-при фильму "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (миноритарная копродукция с Россией) в основной конкурсной программе и победа фильма Киры Коваленко "Разжимая кулаки" в секции "Особый взгляд" (первый с 2008 года Гран-при для российских представителей в этой конкурсной программе). "Петровы в гриппе" не остались в Каннах без наград. Приз от французской Высшей технической комиссии в Каннах получил оператор Владислав Опельянц за изобретательную работу с изображением в фильме Кирилла Серебренникова. Режиссер Клим Тукаев с трехминутным фильмом "Почтальон" выиграл конкурс Nespresso Talents, который проводится в рамках каннской фестивальной программы "Неделя критики".
Асгар Фархади и Юхо Куосманен. Фото: CHRISTOPHE SIMON / AFP Асгар Фархади и Юхо Куосманен. Фото: CHRISTOPHE SIMON / AFP
Асгар Фархади и Юхо Куосманен. Фото: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Каждый российский фильм - а всего в различных программах каннского киносмотра в этом году их было девять - презентовали на Лазурном берегу изобретательно и со вкусом. Наши работы неизменно вызывали интерес. К Алексею Герману и Елене Окопной (фильм "Дело, конкурс "Особый взгляд") выстроилась очередь брать интервью. Режиссер из Калмыкии Элла Манжеева представила свой будущий фильм "Белой дороги!" в необычном формате арт-перфоманса. Она исполнила фрагменты из древнего эпоса "Гесер". В профессиональном плане Эллу поддерживали продюсеры Елена Гликман и Виктория Лупик. Российский режиссер и основателя инициативы Russian VR Seasons Георгий Молодцов представил работу, сделанную в формате виртуальной реальности "Под подушкой". Картина автобиографична, и Молодцов вкладывает в нее все силы. Так что к технологии еще добавляется большая мотивация и тепло человеческих отношений.

Фото: John MACDOUGALL / AFP
Каннский фестиваль: можно говорить о серьезном успехе российского кино

Прогрессивно, современно и по-новому работал все дни в Каннах Российский павильон, организованный Роскино во главе с генеральным директором компании Евгенией Марковой. Для Марковой это - первые Канны в таком качестве, и она вместе с командой провели их со всей самоотдачей, на которую способны. Наутро после церемонии закрытия кинофестиваля Роскино распространило релиз, в котором по поводу победы высказались большинство участников процесса. Приводим их слова в "РГ":

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Светлана Максимченко:

"Несмотря на пандемию, Министерство культуры решило поддержать организацию Российского павильона в Каннах в этом году, с учетом широкой представленности российских проектов в программе фестиваля и фокуса на продвижении и экспорте российского кинематографа на международные рынки. Нам важно было представить не только наши фильмы, но и наши таланты, сервисы, российские локации для киносъемок, меры господдержки копродукции и другие возможности нашей страны для международных игроков. Мы рады феноменальным успехам российского кино на Каннском кинофестивале и от имени Минкультуры России поздравляем всех участников и особенно - победителей".

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова:

"Это первая победа российской миноритарной копродукции в Каннах. Программа, запущенная Министерством культуры всего два года назад, дала быстрый результат. Гран-при основного конкурса, присужденный фильму "Купе номер шесть", еще раз подчеркивает значимость развития данного направления. И мы уже ведем переговоры с тремя странами с целью подписания новых копродукционных соглашений.

Главный приз во второй по значимости секции Каннского кинофестиваля "Особый взгляд", полученный фильмом "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, - впервые за больше, чем десять лет - говорит о появлении нового поколения российских режиссеров и интересе к историям и проектам из регионов нашей страны. Это важный сигнал всем, кто развивает региональное кино и молодые таланты".

Продюсер фильма "Разжимая кулаки" Александр Роднянский:

"К сожалению, режиссер Кира Коваленко не успела вернуться на церемонию - полет из Канады в Европу занял бы 16 часов. Но работая с ней уже больше трех лет, я точно знаю, что бы она сейчас сказала. Прежде всего, она поблагодарила бы своих актеров - профессионалов и непрофессионалов - всех тех, кто снимался в фильме. Поблагодарила бы всю замечательную съемочную группу, которая работала с ней в Северной Осетии, в регионе России, который редко появляется на экране. Она бы поблагодарила своего учителя, выдающегося режиссера Александра Сокурова за то, что он дал ей профессию. И конечно же, она бы поблагодарила фестиваль за возможность услышать ее голос и жюри за такую оценку ее фильма".

Продюсер фильма "Купе номер шесть" Сергей Сельянов:

"Я рад, что кино высоко оценили критики, и мы уверены, российский зритель также полюбит эту картину, когда она выйдет в прокат. Я очень рад за фильм, за очень талантливого режиссера Юхо Куосманена, за всю интернациональную команду. Ура! И ура нашим добрососедским отношениям с Финляндией".

Продюсер фильма "Купе номер шесть" Наталья Дрозд:

Фото: Сусанна Альперина/РГ
Канны подводят итоги и рассказывают о драмах телевизионного закулисья

"Я очень рада за всех нас, за команду, за зрителей Каннского кинофестиваля, за жюри, ведь в этом фильме есть главное - нежность, любовь, сострадание и сочувствие к человеку. Здорово, что этот фильм получил Гран-при, потому что, будучи большим произведением кинематографии, он несет очень важное сообщение нам всем. Невероятная награда и радость!"

Итоги работы Российского Павильона в Каннах - "РГ" публикует в отдельном материале.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной 74-й Каннский кинофестиваль

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