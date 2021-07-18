Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк в 2014 году

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в 2014 году американцы хотели захватить Донецк. По словам политика, у ЦРУ даже был соответствующий план.

"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю", - подчеркнул Саакашвили. И добавил, что генерал Дэвид Петреус, который не только возглавлял ЦРУ, но и руководил Центральным командованием вооруженных сил США, направил ему длинную СМС.

"Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" - по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. Сейчас украинцы с этими силами могут Донецк забрать", - процитировал Саакашвили Петреуса в эфире телеканала "Украина 24". Все это происходило после того, как под контроль украинских военных перешли Славянск и Краматорск.

План американского генерала был направлен Петру Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины. Но реакции не последовало. Позже Саакашвили пытался еще раз обсудить данную тему с Порошенко, но безуспешно.

Напомним, Саакашвили девять лет был президентом Грузии, а затем возглавил Одесскую область. В мае 2015 года он получил украинское гражданство, однако через два года лишился его из-за конфликта с Порошенко.

В марте этого года Саакашвили заявил, что за Украиной закрепился образ ненадежного в плане инвестиций государства. Местные чиновники всех "кидают", инвесторов "обирают до нитки". Поэтому и нет денег, чтобы создавать рабочие места, добавил политик.