Такие родные, но такие разные. Тест-драйв пикапов Great Wall

Интересная история складывается в России с Great Wall Motor. Компания не только выводит на рынок автомобили Haval, но и начала развитие нового бренда GWM Pickup. Как следует из названия, под этой маркой будут продаваться только пикапы.

Первой моделью на нашем рынке стал крепкий рамный GWM Wingle 7, а следом за ним неожиданно вышел более роскошный и представительный, если такие эпитеты применимы к грузовичкам, GWM Poer.

Обе машины были представлены на суд журналистов в Подмосковье, где их удалось проверить в естественных для них условиях - на грунтовых дорогах и бездорожье. Как выяснилось, объединяет эти модели разве что производитель и тип кузова, в остальных аспектах автомобили абсолютно разные.

Wingle 7

Фото: Пресс-служба Great Wall

GWM Wingle 7 - классический пикап. Внешность не выдающаяся, но смотрится машина довольно брутально. Огромный кузов длиной почти 5,4 м покоится на мощной раме, торсионная передняя подвеска, подключаемый полный привод и задний мост на рессорах. Габариты кузова впечатляют, по длине он больше, чем у любого пикапа на нашем рынке - 1680 мм. Грузоподъемность тоже не подкачала - 975 кг. Сам отсек покрыт слоем мастики и, в теории, царапаться от перевозимых грузов не должен.

На нашем рынке продается только машина в длиннобазном исполнении с двухрядной кабиной в версии Comfort. Эта комплектация подразумевает неплохой набор опций. Это и кондиционер, и все электростеклоподъемники, и обогрев сидений, и круиз-контроль.

Фото: Пресс-служба Great Wall

Отделкой салона Wingle 7 поразить не старается, но все сделано добротно и находится на своих местах. Посадка за рулем классическая для такого типа кузова. Руль регулируется только по высоте, сидение, благодаря раме, установлено высоко, но удобное положение найти можно.

Двигатель у Wingle - самый правильный для пикапа. Это дизельная "четверка" с турбонаддувом мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 315 Нм. Коробка передач шестиступенчатая, механическая. Передаточные числа подобраны грамотно, в городском потоке можно использовать схему 1-3-5 и чувствовать себя уверенно. Мотор показал себя не только тяговитым, но и экономичным. Средний расход 8-9 литров дизтоплива для такой внушительной машины - результат, достойный похвалы.

Фото: Пресс-служба Great Wall

А вот на бездорожье надо быть осторожнее. Колесная база в 3,3 метра заставляет быть предельно аккуратным. Клиренса в 212 мм достаточно, но низшая точка машины - сажевый фильтр. Повредить его на бездорожье можно без труда, защиты никакой нет. Внедорожный арсенал представлен жестким подключением переднего моста и понижающим рядом в трансмиссии. Режимы переключаются в движении на скорости до 15 км/ч, что особенно важно на бездорожье. При полностью задействованных внедорожных возможностях остановить Wingle 7 можно, только посадив его на раму или достигнув предела сцепления колес.

На обычных дорогах пикап ведет себя... как пикап. Подвески жесткие, машина подпрыгивает на лежачих полицейских, и особенно задняя часть. Неслучайно организаторы заложили в кузова тестовых машин несколько сотен килограммов груза. С нагрузкой машина заметно мягче и не вытрясает душу на каждой неровности.

GWM Poer

Фото: Пресс-служба Great Wall

GWM Poer - пикап другого уровня. Машина выглядит привлекательно внешне и оснащение на порядок лучше, чем у собрата.

В случае с Poer в компании поступили весьма хитро. Напомним, по требованиям московского "грузового каркаса" машинам весом более 2,5 тонны запрещено заезжать в центр города и двигаться по левым полосам автомагистралей. Однако производитель указывает грузоподъемность машины всего 375 кг, что позволило уложить полную массу в 2495 кг. Это значит, что владелец пикапа имеет полное право заезжать и парковаться в любой точке города, не нарушая закона.

Также в угоду законодательству двигатель машины дефорсировали со 161 л.с до 150, хотя крутящий момент остался прежним - 400 Нм. Бензиновых агрегатов на нашем рынке не будет вовсе. В обычных условиях привод задний, передняя ось подключается посредством многодисковой муфты. Коробка передач одна, 8-ступенчатый автомат ZF.

Фото: Пресс-служба Great Wall

У машины две комплектации - Comfort и Premium. Последняя может оснащаться понижающим рядом в трансмиссии, блокировкой заднего и центрального дифференциалов, а также ставшей фирменной системой интеллектуального полного привода Torque-on-Demand производства компании BorgWarner.

Проходимость машины ограничена дорожным просветом 232 мм, риском повредить бамперы на глубоких неровностях, возможностями шин и смелостью водителя. В чем удалось убедиться во время штурма внедорожного участка.

Дорожные шины Cooper "замылились", и пикап встал в колее, беспомощно вращая всеми четырьмя колесами. Справедливости ради, многие хваленые внедорожники до этого участка жидкой грязи вообще бы не добрались.

При этом Poer отлично проявил себя на дорогах общего пользования. По повадкам на асфальте машина похожа на родственный Haval H9. Дизеля практически не слышно, "автомат" работает плавно, крены невелики, рулится автомобиль понятно и предсказуемо.

Фото: Пресс-служба Great Wall

Не подкачал и салон. Кабина просторная, сидеть удобно как спереди, так и сзади. Кресла комфортные, регулировки помогают найти оптимальное положение. Архитектура центральной консоли похожа на упомянутый H9. Мультимедийная установка работает шустро, локоть ложится на регулируемый подлокотник, а двухцветная отделка интерьера добавляет уюта и премиальности.

Вместо вывода

Фото: Пресс-служба Great Wall

У обеих машин четкое разделение на потребительские сегменты. Wingle 7 - простая, крепкая машина, для тех, кому нужно возить грузы по всем типам дорог. Цена единственной комплектации составляет 1 799 000 рублей. Ближайший конкурент - УАЗ "Пикап", цены на который варьируются от 1 059 000 до 1 475 000 рублей. У отечественной машины нет хорошего дизеля, зато лучше оснащение.

Poer продается в двух комплектациях. Стоимость Comfort - 2 299 000 рублей, а топовой Premium - 2 449 000. Ближайшими конкурентами видятся Isuzu D-Max, который стоит от 2,76 млн рублей, и Mitsubishi L200, цены на который начинаются там, где у Poer заканчиваются. Поэтому рынок в лице GWM Poer получил сильного игрока - для тех, кому нужен универсальный автомобиль и нет желания ограничивать себе в комфорте.