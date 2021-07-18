В Минобрнауки разъяснили изменения в порядок приема в вузы

Почему потребовалась новая редакция? Ведь порядок приема совсем "свежий" по меркам официальных документов - был принят меньше года назад.

- Особенностью приемной кампании 2021 года стало расширение возможностей как абитуриентов, так и вузов, - пояснили "РГ" в Минобрнауки. - Внесенные изменения позволили вузам принимать документы от абитуриентов в онлайн-формате через суперсервис "Поступи онлайн" в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. По предварительным итогам начала приемной кампании стало понятно: нужна оптимизация приема.

Поэтому одно из предложений - разрешить абитуриентам при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" не прикладывать скан документа о предыдущем образовании, а просто вписать информацию о нем. То есть абитуриент может направить в приемную комиссию вуза только заявление о приеме на обучение. "Для создания комфортных условий работы приемных комиссий и для удобства абитуриентов", - отметили в министерстве. Точно также как и другое предложение - сдвинуть окончание этапа зачисления с 6 на 9 августа.

Здесь все понятно. Но вот еще одно предложение, которое ввело в некоторое замешательство и абитуриентов, и вузы. "В качестве результата вступительного испытания может быть засчитан наиболее высокий из результатов - по ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом, или вступительному испытанию на базе профессионального образования".

Что это значит? Предлагается возможность поступать не по ЕГЭ? Нет.

- Проект приказа не предусматривает отмену ЕГЭ или возможность сдавать вступительные испытания в школах, - подчеркнули в Минобрнауки. - Указанные изменения направлены на поддержку поступающих в случае, когда у них есть результаты нескольких ЕГЭ по нескольким предметам или по одному предмету (если ЕГЭ сдавалось в разные годы) и требуется сделать выбор в сторону лучшего результата.

Дело в том, что в действующих сейчас правилах этот выбор необходимо сделать абитуриенту самостоятельно. В Минобрнауки считают, что так есть вероятность принять ошибочное решение или не сообщить о нем своевременно в вуз.

О чем речь? Напомним, результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет после года сдачи экзамена. Но никто не мешает абитуриенту прошлого года подать заявление и сдать ЕГЭ еще раз, если есть уверенность, что балл будет выше, а значит и шансов поступить в вуз - больше. Но если ожидания не оправдались? Например, 4 года назад ЕГЭ по химии сдан на 75 баллов, а в 2021 - на 70? Изменения подразумевают, что вуз может самостоятельно выбирать из электронной системы те баллы абитуриента, которые выше. То есть игнорировать результаты более актуального ЕГЭ в пользу экзамена прошлых лет. Главное, чтобы результаты были действующими.

- Учитывая, что образовательная организация видит все результаты ЕГЭ абитуриента в информационной системе, указанные изменения позволяют вузам помочь абитуриенту, тем самым повысив его шансы на поступление, - разъяснили "РГ" эксперты Минобрнауки. - Также эта норма применяется и для поступающих на основании среднего профобразования, когда у них есть результаты ЕГЭ и внутренних испытаний.

Если проект приказа будет одобрен, то нормы начнут действовать с 2022/2023 учебного года.