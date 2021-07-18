В МВД подтвердили планы ввести экспресс-тесты на алкоголь для водителей

В МВД не смогли назвать дату появления новых экспресс-тестов, которые будут использоваться сотрудниками полиции для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. В ведомстве сообщили, что данный вопрос прорабатывается. Но стоит отметить, что соответствующий законопроект был подготовлен еще в 2019 году, но из-за пандемии обсуждение затянулось.

В министерстве подчеркнули, что использование новых новых средств индикации паров алкоголя позитивно скажется на самом процессе проверки: меньше будет конфликтных ситуаций. К тому же сократится время общения водителей с сотрудниками полиции.

Если же владелец транспортного средства откажется пройти тест или не согласится с его результатами, его направят на медицинское освидетельствование, пишет ТАСС.

Вопрос применения экспресс-тестов прорабатывается в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения", напомнили в пресс-службе МВД.