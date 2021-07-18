В NASA рассказали о новых местах утечки воздуха на МКС

Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст сообщил о новых возможных местах утечки воздуха на Международной космической станции.

"Накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки", - цитирует специалиста РИА Новости. Уэст заверил, что утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда" не угрожает безопасности экипажа.

Ранее в "Роскосмосе" были сформированы комиссия по борьбе с утечкой и рабочая группа, в которую вошли и американцы, и россияне.

В конце апреля сообщалось, что доступ в один из отсеков российского модуля "Звезда" был ограничен. Перед закрытием в отсеке рассыпали сухой суп и установили видеокамеру, чтобы фиксировать места скопления продукта.