WhatsApp избавили от одного из главных недостатков

Резервные копии переписки WhatsApp, которые хранятся в облаке Google Drive или Apple iCloud, долгое время были объектом для критики. По словам экспертов, отсутствие шифрования делало бэкапы уязвимыми для всех, кто сможет подобрать пароль к облачному хранилищу. Резервное копирование даже рекомендовали отключить.

В WhatsApp решили исправить этот недостаток и приступили к тестированию функции шифрования бэкапов, пишет The Verge.

Издание отмечает, что в том случае, если пользователь забудет пароль от резервной копии или потеряет 64-битный ключ шифрования, переписка и медиафайлы окажутся навсегда заблокированными, и даже служба поддержки WhatsApp не сможет помочь в восстановлении.