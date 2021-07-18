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WhatsApp избавили от одного из главных недостатков

Текст:   Антон Благовещенский
18.07.2021,  
23:17
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Резервные копии переписки WhatsApp, которые хранятся в облаке Google Drive или Apple iCloud, долгое время были объектом для критики. По словам экспертов, отсутствие шифрования делало бэкапы уязвимыми для всех, кто сможет подобрать пароль к облачному хранилищу. Резервное копирование даже рекомендовали отключить.

В WhatsApp решили исправить этот недостаток и приступили к тестированию функции шифрования бэкапов, пишет The Verge.

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Издание отмечает, что в том случае, если пользователь забудет пароль от резервной копии или потеряет 64-битный ключ шифрования, переписка и медиафайлы окажутся навсегда заблокированными, и даже служба поддержки WhatsApp не сможет помочь в восстановлении.

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Фото: istock
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