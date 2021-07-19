14 премьер недели по ТВ и в Сети с 19 по 25 июля

На прошлой неделе впервые за десять лет колонка-гид не вышла. Причина - у автора была довольно насыщенная командировка. Однако, есть и еще одна причина, почему гид делать все сложнее - выходит очень и очень много премьер. Ухватить самые-самые - это та еще задача. Однако, позволю себе дать совет тем, кто переживает, что не успевает следить за всем, что выходит, а уж тем более - смотреть. Не гонитесь за количеством. Главное - получать удовольствие от просмотренного. Не нравится, не ваше - бросайте, переходите к следующему. Вам все равно будет что обсуждать с друзьями - даже если вы смотрите не столько, сколько они, зато вдумчиво и эмоционально. А наша задача - предложить на выбор такие проекты, в которые действительно можно погрузиться с головой.

1. Церемония Открытия Игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Первый канал, 23 июля в 14:00 (повтор - в 21:30). Прямая трансляция с Церемонии открытия, которая пройдет на Национальном олимпийском стадионе в Токио 23 июля. Она даст официальный старт Олимпиаде, которая впервые в истории будет проводиться (с 23 июля по 8 августа) на фоне строгих ограничений, действующих в связи с пандемией. На телеканале "Россия - Культура" к Олимпиаде приурочены показы программы "Линия жизни" с участием легенд российского спорта, документальный фильм "Дуэль. Финал", мультфильм Федора Хитрука об истории Олимпийских игр и Гала-концерт звезд мировой оперы и спорта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

2. Парад ко Дню ВМФ. Первый канал, 25 июля в 11:00 будет вести трансляцию с Торжественного Парада ко Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 25 июля в год 325-летия российского флота. Впервые среди участников военно-морского парада - сразу три атомные подводные лодки: подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", АПЛ "Вепрь" и "Орел". Для участия в параде в Финский залив прибыл отряд кораблей крупного водоизмещения Северного флота - ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Петр Моргунов" и противолодочный "Вице-адмирал Кулаков". Всего в параде примут участие 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.

3. Сериал - остросюжетная мелодрама "Хозяйка горы". На канале "Россия 1", 19 июля, 21:20. Небольшой шахтерский поселок Каменный. Здесь каждый знает легенду о Хозяйке горы - зеленоглазой княжне Марии Тумановой, бывшей владелице изумрудных приисков, которая получила прозвище Василиска. Туманова спрятала в поселке свои сокровища, а перед смертью прокляла всех, кто посмеет ими завладеть... Долгие годы местные с осторожностью произносят даже имя княжны. И только 17-летняя красавица Аленка Кошкина дерзко бросает вызов колдовству Василиски. В тот же день отец девушки находит в шахте шкатулку с драгоценностями... В ролях: Анна Снаткина, Виктория Толстоганова, Евгений Пронин, Сергей Перегудов, Дмитрий Власкин, Наталия Аринбасарова и другие.

4. Новый сезон сериала "Медиатор". На Start, с 23 июля. В конце первого сезона Медиатор Андрей Павлов (Андрей Бурковский) узнал об опасности, таящейся в исследованиях покойного ученого Громова. Вера (Дарья Мороз) осталась одна в положении, в котором ей больше всего нужна поддержка. Марина (Ирина Старшенбаум) решила сбежать из плена Павлова. А Маша Русанова (Юлия Пересильд) как никогда близка к разгадке убийств подростков, но все еще не в силах разобраться в своей личной жизни. Когда мир вокруг накалится до предела, каждому придется сделать выбор. Режиссер Артем Аксененко говорит, что второй сезон сериала получился еще более непредсказуемым, эффектным, чем первый, и в то же время апокалиптическим. "Вместе с Андреем мы спустимся на следующий круг ада - буквально и метафорически - а мир вокруг станет еще уродливее и беспощадней. Всех героев ожидают серьезные трансформации, но в особенности это касается Андрея...".

5. Мистический триллер - сериал "Документалист" от создателей "Чернобыль: Зона отчуждения" и "Перевал Дятлова". Премьера состоялась на Premier 15 июля, но, поскольку мы пропускали наш гид на прошлой неделе, обратим на нее внимание. В сериале рассказывается история документалиста Евгения Морозова. Страшное происшествие заставляет его взглянуть в лицо смерти и взяться за фильм-расследование, который столкнет его со сверхъестественным. В августе сериал также покажут в эфире телеканала ТВ-3. Режиссеры сериала Илья Куликов, Никита Грамматиков, Анна Мирохина. Шоураннер - Анна Мирохина. Авторы сценария Илья Куликов, Василий Внуков. Главные роли исполнили Аристарх Венес и Маргарита Аброськина. Продюсеры - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Илья Куликов

6. Документальный фильм "7:0 в мою пользу". Приурочен к 70-летию Олега Газманова. Первый канал, 22 июля, 00:15. В честь громкой даты народный артист РФ Олег Газманов устроил концертный тур по России. По словам артиста - финальный. На этом он заканчивает активную гастрольную деятельность и посвящает себя семье. Старт тура был намечен на начало 2021 года в Санкт-Петербурге, но из-за ограничений в связи с эпидемией три раза переносился. Съемки картины проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Светлогорске, Ялте. В фильме участвуют: Родион Газманов, Марина Газманова, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Алла Духова, Валерий Сюткин, Григорий Лепс.

7. Документальный фильм "Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной". На канале ТВ Центр, 25 июля, 10:40. Двадцать лет Наталия Белохвостикова живет затворницей - не бывает на публике, не дает интервью. Почему одна из самых популярных актрис спряталась от всех? Что происходит в ее жизни сегодня, за кого болит душа, чем она жертвует и ради кого? В чем секрет семейного счастья актрисы, и ревновал ли Владимир Наумов жену к Алену Делону и Владимиру Высоцкому? Участники фильма: Наталия Белохвостикова, Владимир Наумов, Наталия Наумова - дочь, Александр Панкратов-Черный, Борис Щербаков, Наталья Бондарчук, Александр Михайлов, Александр Адабашьян, Никас Сафронов и другие.

8. Продолжение скетчкома "Сториз". На канале СТС, 19 июля в 19:00. Ради лайков героиня готова заказать стриптизёра для деревенской бабушки, взять дерзкое интервью у чиновников и стать экоактивистом Галей Тунберг... В новом сезоне зрители увидят скетчи про героев разных взглядов, статусов и интересов: упитанного мужчину на диете, доставщика еды, полицейского под прикрытием, экоактивистку, назойливую сотрудницу банка, приставучую экс-девушку красавчика, находчивого аптекаря, отца с блогом #яжбать и других ярких персонажей.

Фото: Предоставлено СТС

9. Реалити "Моя прекрасная мама". На телеканале "Суббота!", с 19 июля, в 18:00. Это семейное психологическое реалити, в котором мамы будут ходить в гости друг к другу и оценивать быт и воспитание детей соперниц. Решающее слово скажет психолог и ведущий проекта Марк Бартон. Он определит, кто получит звание лучшей мамы страны и путешествие для всей семьи.

Фото: Предоставлено "Суббота!"

10. Сериал "Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена". Амедиатека, с 19 июля. Второй спин-офф криминального сериала "Власть в ночном городе". На этот раз зрители погрузятся в жизнь Кэнена Старка (впервые его сыграл рэпер 50 Cent, который также является исполнительным продюсером проекта). "Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена" расскажет о ранних годах героя, то есть событиях, происходивших в начале 1960-х. По сути, это приквел, который поможет лучше понять одного из важнейших персонажей этой суровой, но манящей криминальной вселенной.

11. Документальный фильм "100-футовая волна". Амедиатека, 19 июля. В сериале подробно рассказывается о десятилетней "одиссее" пионера серфинга Гаррета Макнамара, который в надежде покорить 100-футовую волну в Назаре поднял этот вид спорта на новую высоту. Он установил мировой рекорд, а также помог местным жителям преобразовать небольшую рыболовную деревню в известное место для серфинга. Режиссером проекта стал Крис Смит, выпустивший нашумевший сериал "Король тигров: убийство, хаос и безумие". Продюсер - Джо Льюис, ранее получивший премию "Эмми" за сериал "Дрянь".

12. Документальный фильм "Хакасия. По следам следов наскальных". Исторический канал "365 дней ТВ", 19 июля, 20:00. Он расскажет о коллекции эстампажей хакасских наскальных рисунков, которые были незаконно вывезены за рубеж в 90-е годы. ФСБ провели сложную спецоперацию, чтобы вернуть их в Россию.

13. Продолжение нового комедийного детектива "Фемида видит" с Анной Котовой-Дерябиной в главной роли. Сериал рассказывает историю оперативницы главного управления, которая всегда мечтала стать актрисой. Онлайн-кинотеатр KION, новые серии с 21 июля. Также в онлайн-кинотеатре с 22 июля зрителям для просмотра станут доступны сразу две серии документального проекта "Спорт XX века". В них создатели рассказывают о взлетах и падениях советского спорта в 50-е и 60-е годы. Ведущий Дмитрий Губерниев, в цикле принимают участие и именитые эксперты. Об обоих проектах "РГ" писала отдельно.

14. Не забываем о кино. Жюльетт Бинош в фильме "Та, которой не было" - на Первом канале 24 июля в 0.00. Мультимедийный сервис Okko предлагает своим пользователям эксклюзивно увидеть музыкальный байопик о менеджере группы Oasis и создателе лейбла Creation Records Алане МакГи "Культовые тусовщики". Сценарист - писатель, автор романа "На игле" Ирвин Уэлш. А на more.tv можно посмотреть российскую премьеру документального фильма "Красные пингвины" (Red Penguins). Речь в картине - об одном из поворотных моментов российско-американских отношений в ранний постсоветский период. Фильм показывает недавнюю историю России через события, происходившие почти 30 лет назад с главным хоккейным клубом страны - ЦСКА.