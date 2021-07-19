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19.07.2021 10:47
Рубрика: Экономика

"Академик Черский" приступил к укладке "Северного потока-2" у Германии

Текст: Василий Кошкин

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул датские воды. Судно продолжит укладку "Северного потока-2" у берегов Германии, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
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"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - пояснили РИА Новости в компании.

По данным системы MarrineTraffic, сейчас "Академик Черский" находится в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство трубопровода "Северный поток-2" завершится к концу августа. По его словам, осталось достроить 2% газопровода, которые относятся к одной из цепочек.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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