"Академик Черский" приступил к укладке "Северного потока-2" у Германии

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул датские воды. Судно продолжит укладку "Северного потока-2" у берегов Германии, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - пояснили РИА Новости в компании.

По данным системы MarrineTraffic, сейчас "Академик Черский" находится в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство трубопровода "Северный поток-2" завершится к концу августа. По его словам, осталось достроить 2% газопровода, которые относятся к одной из цепочек.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.