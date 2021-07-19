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19.07.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Американцы Тейлоры, помогавшие Гону в побеге, получили тюремные сроки

Текст: Михаил Азнавуров

В Токио суд вынес приговор по делу двух бывших американских спецназовцев, которые были организаторами побега Карлоса Гона - экс-главы Renault-Nissan-Mitsubishi. В конце декабря 2019 года с их помощью опальный топ-менеджер вырвался из-под домашнего ареста, покинул Японию - и осел в Ливане.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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60-летний Майкл Тейлор приговорен к двум годам лишения свободы, а его сын и сообщник - 28-летний Питер Тейлор - к 20 месяцам. Во время судебного заседания в Токио экс-военные извинились перед японским народом и прокурорами, а также заявили, что осознают свою вину.

Адвокат американцев Кейджи Исаджи добивался для них условного срока, упирая на то, что они не понимали серьезности своих действий, пишет The Wall Street Journal.

Наказание мужчины будут отбывать в японской тюрьме.

Бывший глава Renault-Nissan-Mitsubishi заплатил Тейлорам за помощь 1,3 млн долларов.

В розыске продолжает находиться третий организатор побега Гона - Жорж-Антуан Зайек, где он сейчас скрывается - неизвестно. Тейлоры были арестованы в США в мае 2020 года по запросу прокуратуры Токио, в марте 2021-го Штаты выдали их Японии.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года японскими правоохранителями по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов), при этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.