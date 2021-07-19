Банк России объяснил, как вернуть украденные мошенниками деньги

В случае кражи денег с банковского счета следует немедленно обратиться в банк и написать заявление. Кредитная организация обязана вернуть похищенные средства, однако существует ряд нюансов, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

"Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее", - отметил он в комментарии радио Sputnik.

В качестве примера "самостоятельных" действий представитель ЦБ назвал добровольную передачу злоумышленникам персональных или банковских данных.

"Человек сам совершил платеж или сам совершил действие для того, чтобы передать пин-код, или код из СМС, или что-то еще, что позволяет совершать операцию. Если он сделал что-то из этого, то человек нарушил договор с банком", - сказал эксперт.

В этом случае следует обращаться не только в банк, но и в полицию. Возврат средств будет происходить через суд.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%.

"Теряет свою актуальность мошенническая легенда "звонок из банка/Центрального Банка". Злоумышленники переориентируются на новые сценарии, в частности, наиболее часто фиксируются звонки из "правоохранительных органов/органов государственной власти", - пояснили в ЦБ.

В марте Банк России предложил подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.