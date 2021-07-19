ЦИК зарегистрировал партийный список ЛДПР на выборах в Госдуму

Центризбирком России на заседании в понедельник начал новый этап избирательной кампании и зарегистрировал федеральный список партии ЛДПР для участия в выборах депутатов Госдумы.

Ранее комиссия заверила список из 217 кандидатов от ЛДПР в составе федерального списка, затем партия своим решением исключила из него четверых кандидатов. "Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией ЛДПР, в количестве 213 человек", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на сегодняшнем заседании.

"Это новый этап избирательной кампании, который мы начинаем с партии ЛДПР, - отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. - Партия ЛДПР у нас была первая на предыдущем этапе, и сейчас. Четкая организация, хорошо подготовленные документы позволяют нам рассмотреть этот вопрос".

Напомним, предвыборный съезд ЛДПР 26 июня утвердил партийный список во главе с 15-ю лидерами. В общефедеральную часть вошли: председатель ЛДПР Владимир Жириновский, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов и другие.

Теперь все участники федерального списка получили статус зарегистрированных и могут вести избирательную кампанию в этом качестве. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, зарегистрированные кандидаты имеют право получить освобождение от работы, учебы или службы до завершения выборов. При этом их нельзя уволить без согласия, а срок избирательной кампании засчитывается в трудовой стаж. В законе также указано, что возбуждение уголовного дела против зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы возможно только с согласия главы Следственного комитета, а привлечение к административной ответственности - с санкции Генпрокурора.

Напомним, выборы депутатов Госдумы состоятся 17, 18 и 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.