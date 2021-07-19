Депутат Рады предрек Украине тяжелые времена

Украину ждут тяжелые времена. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, оценив статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" и реакцию на нее официального Киева. Как отметил парламентарий, власти Украины "решили не заметить" ряд крайне важных моментов.

Речь идет, во-первых, о создании современного украинского государства в его нынешних границах. В статье российского президента напоминается, что в период с 1917 по 1954 годы Украина получила ряд территорий, которые ей прежде не принадлежали. "Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и Западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, "ограбили", - написал Кузьмин на своей странице в социальной сети Facebook.

Второй момент касается переворота 2014 года и запуска проекта "Украина-анти-Россия", целью которого является провокация конфликта с Россией. "При этом ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей, а также развязанные репрессии против политических оппонентов являются элементами преступной политики действующего в Украине антироссийского режима", - отметил депутат.

Кроме того, в статье Путина говорится, что Москва не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России. "Путин предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну". В общем, такая авантюра, как и насильственная "украинизация" русскоязычного населения Украины, по мнению Путина, может привести к утрате украинской государственности", - написал Кузьмин.

"Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена…", - заключил депутат Рады.

Об опасности продолжения нынешней политики Киева заявил также лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. В своей статье, опубликованной в том числе в "Российской газете", он обратил внимание, что большинство украинских политиков пытаются убедить народ Украины, что у украинской государственности нет иного выхода, чем быть "анти-Россией", что только борьба с Россией, русским языком, русской культурой и российской экономикой способствует становлению украинской государственности, способна сделать страну процветающей.

"Сразу скажу: это ложь. И ложь опасная, способная привести к уничтожению украинской государственности. Государство, которое объявило смыслом своего существования вечную борьбу с соседями и превосходство своей расы и культуры над ними, в Европе это уже было, просуществовало недолго, а конец и вовсе был позорным, не стоит повторять эти ошибки", - отметил политик.