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19.07.2021 04:28
Рубрика: В мире

Депутат Рады заявил о наступлении на Украине "эпохи голода и нищеты"

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозицонная платформа - За жизнь" Илья Кива прокомментировал отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих украинцев.

Фото: РИА Новости
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Он отметил, что, по данным организации, 1,1 млн человек испытывают в Украине голод. "Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты", - написал парламентарий в своем Telegram-канале, добавив, что Украина - самая недоедающая страна в Европе.

Кива также подчеркнул, ссылаясь на информацию ЮНИСЕФ, что Украина занимает первое место среди европейских стран по общему числу людей, которым не хватает продуктов питания.

Согласно отчету ЮНИСЕФ, около 9,8 миллиона украинцев испытывают нехватку еды, пишет РИА Новости. Еще более миллиона жителей страны вынужденно пропускают приемы пищи, что на 200 тысяч человек больше, чем во время предыдущих исследований фонда.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны. По его словам, в стране огромный кризис в бюджетообразовании, в медицине, в образовании, "сумасшедший надвигается кризис в энергетике". Он обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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