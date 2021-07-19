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19.07.2021 14:16
Рубрика: Легковые авто

Десятки новых Audi отправятся на свалку после потопа в Германии

Текст: Григорий Гомельчук

На прошлой неделе в западной части Германии произошло сильнейшее наводнение: за два дня выпала двухмесячная норма осадков, реки вышли из берегов и хлынули на городские улицы. В результате дороги размыты, дома затоплены, множество жертв и пропавших без вести.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Пострадали и дилерские центры автопроизводителей. Что с ними стало, можно посмотреть на примере шоу-рума Audi в Леверкузене, который посетил пользователь Facebook Роберто Чиулла через день после потопа.

На момент съемки воды в зале было по щиколотку, но по расположению машин понятно, что они буквально плавали по залу. В кадр то и дело попадают новенькие Audi, которые теперь отправятся на свалку: мощный кроссовер Audi RS Q3 Sportback оказался на капоте у RS6 Avant, тут же еще несколько дорогих моделей, чуть поодаль стоят новейшие "электрички": e-tron GT, e-tron Sportback и просто e-tron.

В комментариях к посту Роберто другой пользователь опубликовал видео, снятое чуть раньше, где видно, что вода в дилерском центре поднималась почти до потолка.

#Audi