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19.07.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Эквадор объяснил рост цен на бананы в России

Текст: Татьяна Карабут
Главными причинами роста цен на бананы из Эквадора в России стали ослабление рубля и рост стоимости фрахта. Это следует из официального ответа посольства и торгового представительства Эквадора в РФ и министерства промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства страны на запрос "Российской газеты".

В ведомствах пояснили, что из-за неблагоприятных погодных условий в начале года в январе-мае этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года производство бананов в Эквадоре снизилось. Поэтому объем экспорта эквадорских бананов по всему миру упал на 3%. Экспорт бананов в Россию в этот период снизился на 4%.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Но стоимость фруктов на экспорт на данный момент не изменилась. Также не наблюдается болезней фруктов, которые могли бы повлиять на производство бананов.

"Подавляющее большинство российских импортеров подписали годовые контракты на покупку эквадорских бананов по установленной цене, поэтому цена покупки FOB (условия поставки товара до корабля - прим. ред.) не меняется", - уточнили в ведомствах.

Но поскольку эквадорский банан является товаром, экспортируемым в долларах США (при использовании эквадорского доллара в качестве национальной валюты), ослабление рубля по отношению к доллару США приводит к росту стоимости импортируемых фруктов, несмотря на то, что стоимость бананов в долларах остается на прежнем уровне. При этом в 2021 году цена даже снизилась - до 6,25 доллара с 6,4 доллара за ящик бананов в 2020 году.

Кроме того, основной составляющей цены на бананы является фрахт. Увеличение стоимости логистических и контейнерных перевозок во всем мире напрямую влияет на конечную цену бананов и многих других импортных товаров, отмечается в письме.

О резком подорожании бананов до пятилетнего максимума сообщил ранее РБК. Основной поставщик бананов в Россию - Эквадор. По информации издания, в числе причин роста цен - неблагоприятная погода, пандемия, протесты и извержения вулкана в стране, а также грибковое заболевание, которое грозит уничтожить все плантации.

Фото: Дина Непомнящая
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В Минпромторге "РГ" рассказали, что цена на бананы выросла из-за нескольких причин: традиционный стабильный спрос россиян, валютная составляющая и снижение поставок из Эквадора из-за неурожая.

По данным Центра экономического прогнозирования (ЦЭП), цены на бананы обычно на 20-25% меньше, чем на самые популярные фрукты в России - яблоки и апельсины. При этом Россия занимает третье место по импорту бананов после США и КНР.

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