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19.07.2021 12:39
Рубрика: Власть

ЕР предложила ввести штрафы за жестокое обращение с животными при перевозке

Текст: Татьяна Замахина
Фракция "Единая Россия" в Госдуме разработала поправки о штрафах до 150 тысяч рублей за жестокое обращение с животными при их перевозке различными видами транспорта.
Немецкий шпиц. Фото: iStock Немецкий шпиц. Фото: iStock
Немецкий шпиц. Фото: iStock

Согласно изменениям в КоАП, наказывать предполагается за жестокое обращение с перевозимыми питомцами - в том числе за причинение им увечий или иного повреждения здоровья, а также за обращение, которое привело или могло бы привести к гибели животного. Кроме того, потеря питомца также попадет под эту статью.

Штрафы, как сообщили в ЕР, предлагаются следующие:

- для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей,

- для должностных лиц - от 25 до 40 тысяч,

- для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч.

Фото: iStock
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Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, объяснил, что таких инцидентов немало: животные либо гибнут при погрузке и разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Принятие поправок, рассчитывает он, поможет сделать более безопасной перевозку питомцев самолетами, поездами, автомобильным и другим транспортом.

Разработанные поправки станут продолжением уже внесенных. Ранее Бурматов совместно с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым внес в Госдуму проект о штрафах для граждан и приютов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца.

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