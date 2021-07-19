Ford застолбил за собой название Skyline. Что на это ответит Nissan

Когда говорят Skyline, то первой на ум приходит культовая модель Nissan, ведущая историю с 1957 года.

Но в будущем, вероятно, придётся пересмотреть ассоциативный ряд, потому что на название посягнул Ford.

В Управление по патентам и товарным знакам США 12 июля 2021 года поступила заявка от американской компании, согласно которой автопроизводитель закрепляет за собой право на использование торгового наименования Skyline.

Интересно, что в каталоге название значится в категории "Товары и услуги" и может использоваться применительно к "наземным транспортным средствам: SUV, грузовикам и другим автомобилям".

Для чего Ford потребовалось наименование Skyline, пока не совсем понятно. Всё усугубляется тем, что в модельном ряду марки никогда не было моделей с таким названием. Но были Skyliner: это модификации Crestline, Fairlane Crown Victoria, Fairlane 500 и Galaxie.

Nissan пока никак не отреагировал на патент Ford.