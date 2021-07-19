Гидрометцентр оценил риск природных катастроф, подобных европейским

Высокий риск природных катастроф, подобных тем, что случились в Европе, связан с изменением климата. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мощные ливни в Германии привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили улицы многих городов. Особенно сложное положение складывается в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. В результате стихии, по последним данным, погибли 156 человек. Точный размер ущерба подсчитать невозможно.

"Глобальное потепление приводит к увеличению индексов региональной циркуляции, поэтому, когда вы спрашиваете, могло ли быть у нас такое, в принципе, да. Увеличение таких меридиональных процессов приводит к экстремальным событиям, но экстремальные события, как они связаны и с сильнейшими осадками, так и с жаркой засушливой погодой", - сказал Вильфанд.

По его словам, для всех метеорологических элементов характерны "волны". В то время как в Европейской части России сформировался гребень гребень высокого давления, то к западу и к востоку - ложбина низкого давления, где формируются облака.

"Если бы гребень высокого давления остановился над Западной Европой, то у нас была бы холодная и дождливая погода, а над Западной Сибирью жарко и сухо… Перенос воздушных масс с севера на юг и с юга на север становится все чаще", - пояснил синоптик.

Вильфанд также предупредил о скором похолодании в центре европейской части России. К четвергу температура воздуха понизится до 17-20 градусов.

По данным Гидрометцентра, волна жары в Центральном федеральном округе составила 11 дней. Всего летом 2021 год было отмечено 15 супержарких дней. До рекорда далеко - в 2010 году таких дней было в три раза больше - 44.