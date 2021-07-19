Голикова заявила о планах снизить бедность к 2030 году в два раза

Российские власти намерены к 2030 году снизить уровень бедности в стране в два раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам.

По ее словам, ключевая роль в этой работе отводится системе социального казначейства, которая предполагает повышение адресности в оказании помощи.

"Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее, не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%", - отметила Голикова.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что адресность социальной поддержки может снизить уровень бедности в России вдвое в течение трех-четырех лет.