Госавтоинспекция разъяснила, какой маневр не грозит лишением прав

Госавтоинспекция разъяснила, какой разворот не грозит водителю лишением прав. Правда, она делает это не в первый раз, но региональным управлениям ГИБДД это, как мертвому - припарки. Они трактуют правила по-своему и вменяют водителям грубейшие нарушения, которых те по факту не совершали.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владимир Баршев

Итак, в редакцию обратился читатель, которому вменили движение по встречной полосе. Он просто совершил разворот на Т-образном перекрестке по кратчайшей траектории. При этом на данном перекрестке не было разметки. Но сотрудники ГИБДД сочли это движением по встречной полосе, хотя водителю об этом не сообщал ни один из указателей.

Исходя из каких таких дорожных обозначений он мог понять, что вдруг неожиданно для себя выехал на встречную полосу? На эту тему "Российская газета" давала разъяснения еще в 2006 году. Однако прошли годы, и у некоторых сотрудников этого ведомства напрочь выветрились понятия и определения, за что можно наказывать водителя, а за что нет.

Об этом как раз свидетельствует обращение нашего читателя Александра Астафьева. Согласно присланным им документам дело выеденного яйца не стоило. Подъехав к Т-образному перекрестку, он, убедившись, что никому не создает проблем, развернулся по короткой траектории. На этом перекрестке не было разметки вообще. Поэтому определить, находился ли он на встречной полосе, не представлялось возможным в принципе.

Если разметки на дороге нет, то нет и доказательства, что водитель двигался по встречной полосе. Во всяком случае, это указано в правилах

Однако ростовские сотрудники ГИБДД сочли это именно движением по встречке. Чем они руководствовались, неизвестно.

Читатель обжаловал их действия. Однако местное руководство ГИБДД решило, что в данном случае виноват именно автовладелец.

Но читатель не поленился и направил обращение в Госавтоинспекцию МВД России, приложив публикацию "Российской газеты", в которой разбирался подобный случай.

Госавтоинспекция указала, что Правилами дорожного движения запрет на разворот на Т-образном перекрестке по какому-либо радиусу при отсутствии дорожной разметки не установлен. Соответственно, нарушений правил в таких случаях нет. А материал публикации в "Российской газете" от 26 мая 2009 года (столичный выпуск N 93) "Разворот по неписаным правилам" может учитываться при разъяснении порядка проезда подобных перекрестков.

"Российская газета" решила напомнить читателям все возможные случаи разворотов по неписаным правилам. Там много тонкостей, когда маневр можно считать выездом на встречную полосу, а можно не считать.

Понятно, что в ситуации с Александром Астафьевым дело может затянуться. Например, при разборе ситуации о том, должен ли был водитель уступить дорогу пешеходу, даже прямое разъяснение начальника Госавтоинспекции МВД России, выпущенное накануне, не повлияло на решение судьи Мосгорсуда. Так что то, что утвердило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения, не всегда и не для всех окажется окончательным решением.

И это довольно грустно, когда мнением руководящего органа не руководствуются его подчиненные.

Именно по этой причине мы решили напомнить с помощью данных редакции разъяснений ГАИ, в каких ситуациях водитель может развернуться по короткой траектории, а в какой - только по длинной.

1. Если разметки на дороге нет, то нет и доказательства, что водитель двигался по встречной полосе.

2. При наличии разметки на перекрестке, которая разделяет транспортные потоки встречных направлений, водителю необходимо двигаться по длинной траектории, чтобы не создать помех встречному транспорту.

3. При наличии прерывистой разметки никто не мешает автомобилю находиться на встречной полосе. По этому принципу организован обгон.

Примечательно, что в схеме дорожного движения, которую нарисовали сотрудники ростовского ГИБДД, было указано,что водитель двигался по встречной полосе, но вдоль прерывистой полосы. Хотя разметки там не было в принципе. Но даже при таком изображении нарушения нет.

А поэтому рекомендуем всем автовладельцам внимательно изучить все схемы возможных нарушений Правил дорожного движения, которые вновь публикует "Российская газета". Тем более если эти схемы рекомендует Госавтоинспекция.