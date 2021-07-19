Хлебопеки объяснили рост себестоимости производства

Меньше чем за год отпускные цены на большинство ингредиентов для производства хлеба выросли в 1,5-2 раза, тогда как хлебобулочные изделия подорожали до 10%, следует из данных Российского союза пекарей.

Так, по информации "Владимирского хлебокомбината", с сентября прошлого года к июню 2021 года цены на БОПП-пленку (применяется в производстве мягкой упаковки из полимерной пленки для пищевых продуктов) выросли более чем в два раза, гофроупаковки - более чем в 1,5 раза. Из продовольственного сырья больше всего подорожали растительные масла (горчичное, подсолнечное нерафинированное и рафинированное) и маргарин. Так, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло высшего сорта подорожало на 72,66% - с 85,3 рубля до 147,28 рубля за кг в июне 2021 года. Отпускные цены на сахар для хлебопеков выросли в цене на 23,11%. При этом уже в сентябре прошлого года сахар отпускался "Владимирскому хлебокомбинату" по 41,561 рубля за кг и к июню 2021 года цена увеличилась до 51,164 рубля за кг. За этот период снизилась лишь стоимость муки ржаной обдирной (на 11,76%).

Именно на подсолнечное масло и сахар из-за резкого роста цен на них российские власти в конце прошлого года зафиксировали цены для населения. По соглашениям с производителями и торговыми сетями масло не должно было стоить в опте дороже 95 рублей за литр, а в рознице - дороже 110 рублей. А сахар не мог стоит в опте дороже 36 рублей, в рознице - 45 рублей за кг. На сахар соглашения прекратили действовать 1 июня, на подсолнечное масло действуют до 1 октября 2021 года.

Генеральный директор "Русагро" (крупный российский производитель подсолнечного масла и сахара) Максим Басов пояснил "РГ", что рост цен на внутреннем рынке на эти товары связан с ростом мировых цен на сахар и масла и на сырье для этих продуктов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на продовольствие бьют многолетние рекорды: на растительные масла они неуклонно росли в течение последнего года и только в июне снизились на 9,8%, на сахар в июне они выросли на 0,9% и достигли многолетнего максимума.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин уточняет: для производителей хлеба ограничения по ценам не действовали - хлебопеки покупали сахар и подсолнечное масло по рыночным ценам. А помимо ингредиентов для производства хлеба, выросли затраты на зарплату неквалифицированному персоналу (на 80%), транспорт (около 30%) и многое другое. Так, по его словам, в условиях пандемии хлебопеки вынуждены платить грузчикам зарплаты в 40 тыс. рублей в месяц. При этом даже при такой зарплате предприятия испытывают дефицит неквалифицированных кадров в 20-30%. Ситуация усугубилась летом, с наступлением сезона ягод, где можно заработать около 100 тыс. рублей, говорит Лялин. Рентабельность хлебопечения и в "мирные" времена не превышала 2%. А в сложившейся ситуации, утверждает эксперт, хлебопеки работают в отрицательной рентабельности и не могут не повысить цены на продукцию.

По данным союза, наибольшая доля затрат в производстве буханки "Дарницкого" приходится на муку (около 35%), фонд оплаты труда (21%), расходы по доставке (21%). В хлебобулочных и мелкоштучных изделиях наибольшая доля затрат - у сырья (растительные масла, сахар, дрожжи - 33%), фонд оплаты труда (23%), упаковки (13%). При этом, по словам Алексея Лялина, сейчас потребительский спрос смещается в сторону самой простой и дешевой продукции.

Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что производители хлеба уведомили торговые сети о подорожании отпускных цен на свою продукцию на 7-12%. Причина - резкий рост себестоимости производства.

Впрочем, Минсельхоз не видит повода для роста цен на хлеб. В ведомстве объясняют это снижением стоимости сырья и предпринятыми правительством мерами по стабилизации цен. Так, экспортные пошлины на зерно позволили снизить цену пшеницы третьего класса на 7,2% с начала этого года, на пшеничную муку - на 4,6%. Кроме того, для производителей, которые не будут поднимать цены, предусмотрена субсидия (2 рубля на 1 кг хлеба). В этом году, по данным Минсельхоза, площадь под сахарной свеклой была увеличена, что позволит при благоприятной погоде рассчитывать на хороший урожай и, значит, на дальнейшую стабилизацию цен на сахар.

Оптовые цены на сахар вне соглашений между производителями и торговыми сетями снижаются пятый месяц с 16 марта с 46,8 рубля до 41 рубля за кг на данный момент, подтверждают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).