Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на хлеб

Министерство сельского хозяйства не видит предпосылок для роста цен на хлеб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", - заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что не ожидают роста цен в дальнейшем. Так, по данным Минсельхоза, оптовые цены на пшеницу третьего класса с начала года снизилась на 7,2%, четвертого класса - на 5,9%. При этом стоимость ржи для производителей снизилась на 9,6%.

Кроме того, цена на пшеничную муку по сравнению с началом года снизились на 4,6%.

В Минсельхозе также напомнили о субсидиях, которые выделяются производителям хлебобулочных изделий на возмещение части затрат. Все предприятия, получающие субсидии, "берут на себя обязательства по неповышению цен", отметили в ведомстве.

Ранее "Коммерсант" сообщил о возможном подорожании с августа цен на хлеб на 7-12%. По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, повышение цен связано, в частности, с ростом стоимости всех видов сырья для производства хлеба.