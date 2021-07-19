Яровая: Назначение вице-премьеров кураторами округов повысит ответственность кабмина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, к каким положительным изменениям приведет назначение зампредов правительства кураторами федеральных округов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами, о чем заявил на совещании со своими заместителями. Он уточнил, что решение о назначении принималось с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач зампредов кабмина.

"Это решение в логике прямой и общей ответственности за повышение качества жизни всех граждан и единства возможностей для всех регионов", - заявила Яровая журналистам. По ее оценке, этот шаг ориентирует власти на совместное решение проблем регионов и реализацию стратегии общего развития.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами ранее заявил, что указанное решение Михаила Мишустина не означает, что полпреды президента не справляются. Ведь у них и у вице-премьеров разные функции, напомнил он.

Справка "РГ"

Как закрепили зампредов кабмина:

- Центральный федеральный округ - Дмитрий Григоренко,

- Сибирский федеральный округ - Виктория Абрамченко,

- Северо-Западный - Татьяна Голикова,

- Уральский - Юрий Борисов,

- Южный - Марат Хуснуллин,

- Приволжский - Дмитрий Чернышенко,

- Северо-Кавказский - Александр Новак,

- Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока и Арктики.