Каждый десятый россиянин предпочел общаться с роботами, а не с людьми

Две трети горожан в России не против общения с голосовыми помощниками в кол-центрах, но хотели бы, чтобы робот не маскировался под живого оператора. Опрос жителей миллионников провел международный разработчик технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net. В исследовании участвовало более тысячи человек.

Каждый второй признался, что по интонациям и логике поведения не всегда может определить, с кем разговаривает - с роботом или человеком. Около 40 процентов относится к голосовым помощникам в гаджетах и кол-центрах нейтрально. А каждый десятый даже рад звонкам роботов: они не выдают лишней информации, говорят вежливо и грамотно, приятным голосом, беседу с ними эмоционально легче завершить в любой момент.

Однако более трети опрошенных россиян воспринимает голосовых помощников негативно. Почти 60 процентов из них опасаются, что робот не всегда сможет решить их проблему. Еще четверть просто любят общение с живыми людьми. Горожан раздражает то, что робот может не реагировать на их слова или отвечать недостаточно точно, многим не нравится синтетическая речь.

В целом россияне считают, что общение с голосовыми помощниками стоит регламентировать - например, "обязав" последних с самого начала заявлять о том, что они не люди. Каждый четвертый респондент не хочет, чтобы роботов называли человеческими именами.

"Как показало исследование, - подчеркнули в Neuro.net, - в России настороженно воспринимают общение с роботами. Это во многом обусловлено тем, что опыт взаимодействия с голосовыми помощниками, которые не способны корректно оказать поддержку, был слишком длительным. В период пандемии технологии шагнули далеко вперед. Цифровые агенты - новое поколение голосовых роботов - могут быть равноправными участниками разговора и оказывать помощь людям, избавляя их от неудобств и ожидания на линии".

Глобальный тренд на роботизацию общения начался вместе с пандемией. Две трети опрошенных заметили, что с марта 2020 года стали чаще взаимодействовать с роботами: голосовыми ассистентами в гаджетах, цифровыми операторами кол-центров, помощниками для управления мобильными звонками.