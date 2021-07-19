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19.07.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Kia завершит производство Stinger. Преемника не будет

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Неоднократно появлялись слухи о том, что Kia кажется от Stinger. Каждый раз их опровергала компания, и, согласно последним данным, выпуск седана должен был продолжаться до 2024 года. Однако марка решила попрощаться с моделью намного раньше.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По данным The KCB, Kia прекратит выпуск Stinger уже во втором квартале 2022 года. Отказ от модели обусловлен малым спросом. На момент запуска компания рассчитывала продавать по 1500 седанов в месяц, а в настоящее время объёмы не превышают и половины запланированной цифры.

Во-вторых, Kia Stinger столкнулся с так называемым "внутренним каннибализмом": его "съел" Genesis G70, продажи которого с 2018 года во много раз превосходят объёмы реализации Stinger. Например, в этом году с января по июнь было продано 4437 единиц G70 и только 1854 экземпляров "Стингера".

Мощности завода Kia в Сохари будут модернизированы и переориентированы на выпуск электрифицированных автомобилей, таких как Carnival Hybrid.

В России Kia Stinger представлен с бензиновыми двигателями мощностью 197, 247 и 370 л.с. В базовой комплектации седан имеет привод на заднюю ось и стоит от 2 509 900 рублей, полноприводная трансмиссия прибавляет к этому ценнику 140 тысяч. Stinger с топовым V6 3.3 литра стоит 3 899 900 рублей.

#Kia