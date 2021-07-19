Kia завершит производство Stinger. Преемника не будет

Неоднократно появлялись слухи о том, что Kia кажется от Stinger. Каждый раз их опровергала компания, и, согласно последним данным, выпуск седана должен был продолжаться до 2024 года. Однако марка решила попрощаться с моделью намного раньше.

По данным The KCB, Kia прекратит выпуск Stinger уже во втором квартале 2022 года. Отказ от модели обусловлен малым спросом. На момент запуска компания рассчитывала продавать по 1500 седанов в месяц, а в настоящее время объёмы не превышают и половины запланированной цифры.

Во-вторых, Kia Stinger столкнулся с так называемым "внутренним каннибализмом": его "съел" Genesis G70, продажи которого с 2018 года во много раз превосходят объёмы реализации Stinger. Например, в этом году с января по июнь было продано 4437 единиц G70 и только 1854 экземпляров "Стингера".

Мощности завода Kia в Сохари будут модернизированы и переориентированы на выпуск электрифицированных автомобилей, таких как Carnival Hybrid.

В России Kia Stinger представлен с бензиновыми двигателями мощностью 197, 247 и 370 л.с. В базовой комплектации седан имеет привод на заднюю ось и стоит от 2 509 900 рублей, полноприводная трансмиссия прибавляет к этому ценнику 140 тысяч. Stinger с топовым V6 3.3 литра стоит 3 899 900 рублей.